Marc Márquez y su celebración más especial: "Esta carrera va por Borja Gómez"

El Gran Premio de Alemania no fue uno cualquiera para Marc Márquez. El piloto de Cervera no solamente se llevó otro doblete más a su colección de Sachsenring, sino que también celebró con victoria su 200º Gran Premio de su carrera en MotoGP. El de Ducati no quiso desaprovechar ese momento tan especial para recordar al fallecido Borja Gómez en una celebración emotiva que engrandece la figura del octacampeón.

El campeón de principio a fin en Alemania reconoció que se benefició de las caídas del resto de pilotos para estar atento a su pilotaje: "Las caídas era lo que me daba ese punto de alerta para intentar mantener la concentración. Muchas vueltas variaba medio segundo porque intentaba imponer mi ritmo. Tenía ese margen, ha sido una carrera buena, donde fluía todo. Para celebrar los 200 GPS, qué mejor manera", explicó.

Preguntado por si es posible que mida más sus esfuerzos ahora que tiene una ventaja considerable en el Mundial, Márquez se mantiene fiel a su estilo: "Como mejor trabajo es con intensidad, siempre he sido así. Cuando he cometido errores ha sido el 80% de los casos por exceso de relajación. Siempre intento ser optimista, pero en este caso me gusta ser un poco pesimista para estar un poco más atento. Toca seguir con la misma intensidad. Los dos otros rivales para el título no fallan ni estando lesionados", reconoció en una clara referencia a su hermano Álex.

Para celebrar su victoria, y también los 200 Grandes Premios en MotoGP, DAZN trajo al piloto de Ducati un pastel con el número de carreras disputadas en la categoría reina: "200 que han estado muy bien", explicó. La celebración no podía pasar por alto el reciente fallecimiento de Borja Gómez, piloto de SBK, de quien Marc no se quiso olvidar: "Voy a soplar estas velas pensando en Borja Gómez que nos dejó el finde pasado. Esta carrera va por la familia y amigos de Borja Gómez", añadió. "Que los que vengan sean con la misma ilusión y pasión. Intentaremos pasarlo bien". Un gesto que engrandece su figura y su espíritu no solamente entro de la pista, sino también fuera de ella.