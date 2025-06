El aviso de Marc Márquez para Aragón: "En Austin también era favorito y me fuí sin nada"

Marc Márquez se prepara para afrontar la octava cita del Mundial, el Gran Premio de Aragón, que se disputa este fin de semana en su pista talismán de MotorLand. Antes de poner rumbo a Alcañiz, el piloto de Cervera ha pasado esta tarde por Sant Quirze del Vallés para asistir a la inauguración del concesionario Ducati en esta localidad catalana. Como cabía esperar, el líder de MotoGP ha sido el gran protagonista del evento.

Sobre el papel, la prueba de este fin de semana es propicia para Marc y también para su hermano Álex, que se ha convertido en su principal rival por el campeonato y está 24 puntos tras la carrera de Silverstone: “Espero y deseo que Aragón sea un buen fin de semana, después veremos cómo va, pero la tónica de las últimas carreras es que Álex ha sido el rival más duro, Pecco también ha estado cerca, aunque en las dos últimas carreras tuvo mala suerte con las caídas y no le acaban de salir los resultados. A priori MotorLand es un buen circuito para mí, pero también lo era Austin y me fui sin nada, así que prudencia y precaución”, apunta el ‘93’.

Máxima tensión

Hace un año, en el mismo escenario, Marc logró su primera victoria con la Ducati de Gresini. Reconoce que “aquello sin duda fue un punto de inflexión. Fue el objetivo que venía persiguiendo, volver a ganar una carrera. ¿Quién lo diría después de ganar tantas? Pero llevaba mucho tiempo sin ganar, muchos días, y era el objetivo. Y lo conseguimos” recuerda.

Ahora regresa como máximo favorito y vestido de rojo, con la Desmosedici oficial: “Toca estar más concentrados que nunca y como veníamos el año pasado, con esa tensión máxima. Hay que recuperarla. No se ha ido nunca, pero hay que tenerla, hay que seguir insistiendo en ese ámbito”, dice.

Márquez admite que empezó la temporada con el objetivo era estar luchando por el Mundial y sigue con esa mentalidad. “Bueno, hay que intentar ganarlo. Luego veremos si se puede o no. Pero cuando empiezas una temporada con la moto referencia de la parrilla y con el equipo también referencia, está en tus manos. Estamos trabajando para ser competitivos en todas las carreras y lucharlo hasta el final y, por qué no, intentarlo ganar”, asegura, ambicioso.

Marc Márquez a su llegada al evento / Javi Ferrandiz

A pesar de los problemas de Bagnaia con la misma moto, Marc advierte que él sí se siente cómodo con la GP25: “Sí, la confianza es buena, me siento bien desde el primer momento en que me subí a la moto. Puede ser por el hecho de venir de una GP23 y subir directamente a la 25… bueno, en realidad es una 24. Al final es la misma moto que está conduciendo Alex”, subraya. “Estoy cómodo y eso hace que la confianza cada vez crezca más. Pero también, como se ha visto, esta confianza a veces puede cometer o llevar algún error inesperado”.

“Uno de los puntos fuertes de mi estilo de pilotaje y en mi carrera siempre ha sido adaptarme a la situación. Pero para mí es una moto que va primera, segunda, tercera, cuarta, quinta del campeonato. Es la mejor moto de la parrilla de salida, lo está demostrando Álex, mi hermano, que está yendo rápido. Y Pecco, si no fuera por los dos ceros de las últimas carreras estaría muy cerca. Siempre hay cosas que hay que mejorar, sí, pero la competición es así. Las motos de competición se llevan al límite”, considera.

La pelea con Pecco... y con el pequeño Álex

Márquez no descarta a Bagnaia en la pelea final del Mundial. “El tema está en que no se ha cumplido ni un tercio del campeonato, así que todavía hay muchos puntos en juego. 70 puntos parecen muchos, pero no son los 70 puntos de antes, sino que hay muchos más por discutir lo largo del curso y todavía pueden pasar muchas cosas. De momento el rival que está siendo más constante y más rápido en la pista es Álex, pero eso puede cambiar de un gran premio para el otro”.

Estoy al tanto de las noticias del mundo MotoGP y me he enterado, claro, de la noticia de Jorge Martín y Aprilia. Tendrá sus motivos, sus explicaciones, lo importante es que vuelva pronto a pista"

Más hermético se muestra respecto a la ruptura de Jorge Martín y Aprilia: “Estoy al tanto de las noticias del mundo MotoGP y me he enterado, claro, de la noticia. Jorge tendrá sus motivos, sus explicaciones, así que esperemos que se recupere pronto. Lo importantes es volverle a tener en pista lo antes posible”, ha valorado.

Por último, ha bromeado sobre las palabras de su madre Roser, celebrando la primera victoria de Álex: “Hoy iré a cenar con mamá y le diré a ver qué pasa con esto de que gane el pequeño, pero bueno, es entendible, mamá siempre dice que gane el pequeño, que gana menos, así que déjalo ganar. En realidad, se alegra tanto por mis victorias como por las suyas, como yo me alegro por las victorias de Alex y él se alegra por las mías, esto hace que estemos más unidos que nunca y que sigamos creciendo y nos sigamos ayudando mutuamente para estar primero y segundo en MotoGP”.