¡Marc Márquez, campeón del Mundo!

Marc Márquez certificó su noveno título mundial, el séptimo en la categoría reina, tras una carrera de gestión en Japón en la que su compañero Pecco Bagnaia se llevó la victoria, pese a los problemas finales de su Ducati. Tercero fue un Joan Mir que regaló a Honda en su casa el primer podio de la temporada.

La carrera arrancaba con dos unidades menos en la parrilla, Jorge Martín, lesionado, y el local Ai Ogura, resentido de sus problemas en Misano. Pecco Bagnaia hizo buena la pole para tomar el mando de la carrera en los primeros compases, decidido a abrir hueco con sus perseguidores. Acosta se ponía a a la zaga, seguido de cerca por Marc Márquez, con Fabio Quartararo y Joan Mir enzarzados en una batalla justo por detrás. Àlex Márquez, por su parte, aprovechaba la ocasión para empezar su remontada.

El status entre los primeros se mantuvo durante varias vueltas. Con Quartararo ya retrasado, era Bezzecchi el que se lanzaba a la caza a por el cuarteto delantro, que seguía liderado por Bagnaia. Después de ocho vueltas, el italiano acumulaba ya una renta de dos segundos respecto al siguiente, el murciano Pedro Acosta. Márquez, por su parte, se mantenía en la tercera plaza, controlando sin arriesgar.

Pensaba ya en el título como había comentado en las entrevistas del sábado, aunque no dudo cuando se vio con ritmo suficiente para pasar a Acosta. El adelantamiento fue limpio y en unos pocos giros ya había abierto un importante hueco. Por delante solo quedaba su compañero, con una renta de casi cuatro segundos.

Problemas para Pecco

Sobre la vuelta 15 la preocupación se instaló en el box de Ducati. Davide Tardozzi y Gigi Dall'Igna uno en el muro, el otro en el garage, mostraban la duda en el rostro cuando un humo blanco empezó a surgir de la moto de Pecco. Fue apenas unos segundos y no supuso una bajada de rendimiento para el piloto, que continuó sin problemas. Marc, por su parte, seguía en modo martillo, mientras le saltaba el aviso de 'Track limits'.

La que sí bajaba las prestaciones era la KTM de Pedro Acosta que perdía poco a poco posiciones e incluso se daba un paseo por la grava a cinco para el final que lo relegaba al fondo del grupo y daba a Àlex Márquez la sexta plaza.

La situación con Pecco no mejoraba y aunque el ritmo era bueno, el humo blanco seguía saliendo de la moto del italiano y dirección de carrera se acercaba al box de Ducati para hablar de la situación. Junto con el equipo, decidieron que el de Turín podía continuar y no suponía un peligro. Mientras los nervios crecían entre los capos de la casa, Marc se daba cuenta de la situación y reducía poco a poco la distancia con su compañero.

Tenía ya poco margen, con apenas tres vueltas por delante. Pero todo era posible, aunque esa segunda posición, junto a la sexta de Àlex, le valía para ser campeón del mundo, cinco temporadas después de la última vez.

Al final, se 'conformó' con esa segunda posición y cruzó la bandera a cuadros deshecho en lágrimas, mientras su hermano se le acercaba para felicitarle por su éxito.