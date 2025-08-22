Cuándo puede ser Marc Márquez campeón de MotoGP y cuántos puntos necesita

El transcurso de cada Gran Premio acerca cada vez más a Marc Márquez a la novena corona. El piloto de Ducati cuenta con nueve dobletes, seis de ellos de manera consecutiva. Mientras que el '93' no cesa en la cadena de victorias, sus rivales por el mundial empiezan a distanciarse. Para Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia frenar a Marc se ha convertido en algo prácticamente imposible.

Los contrincantes al título

A falta de nueve rondas para el final del campeonato, Márquez cuenta con 142 puntos de ventaja respecto a su hermano, segundo en la clasificación general. El piloto del Gresini Racing fue el principal candidato a batir a su hermano en el inicio de temporada, incluso consiguió el liderato en dos ocasiones. La mala suerte empezó a llegar en el Gran Premio de los Países Bajos para el pequeño de los Márquez y desde entonces, Álex no ha conseguido recortar la distancia.

Por otro lado, Bagnaia se ha visto inmerso en constantes problemas durante toda la temporada. El piloto italiano no ha conseguido sentirse en sintonía con la nueva GP25 y solo ha sido capaz de alzarse con la victoria en una ocasión. 'Pecco' se mantiene tercero en la general del campeonato, pero cuenta con 197 puntos menos.

Las oportunidades de Marc

Márquez cuenta con todo a su favor para sumar un nuevo título en la categoría reina. La diferencia entre los tres primeros clasificados es tan notable, que aunque Álex o 'Pecco' ganaran todas las carreras no conseguirían arrebatarle la corona al '93'.

Aunque Álex ganase todas las carreras, incluidas las sprints, y Marc fuera segundo, el título sería para el líder del campeonato. Mientras que Bagnaia, tampoco podría frenar la situación. Aunque el italiano lo ganase todo, si Marc termina tercero y por detrás de Álex, el título seguiría llevando el nombre de Marc Márquez. Los cálculos del campeonato fueron compartidos por 'El Desmarque'.

Los 37 puntos

Tal y como compartió 'Motociclismo.es', el desenlace del título pasa por la regla del 37. Con la llegada de las carreras al sprint, cada fin de semana se pueden recoger un máximo de 37 puntos, mientras que antes el límite era de 25.

En este caso, todo está en las manos del líder del campeonato. Si Marc Márquez logra las dos victorias en Austria, Hungría, Cataluña y San Marino y sus rivales no superan los puntos que tienen ahora, el título podría concederse en Misano. En este caso Álex Márquez contaría con 268 puntos menos y únicamente quedarían 222 por repartirse en los siguientes Grandes Premios.

Gran Premio de San Marino

Por lo tanto, en San Marino se podría presentar el primer intento para cerrar la corona y lo haría seis Grandes Premios antes de poner punto y final a la temporada. A partir del fin de semana en Misano, las oportunidades irán incrementando. Aunque la primera opción más probable sería en el Gran Premio de Japón, la primera ronda de la gira asiática. No sería la primera vez que Marc cierra un título en Motegi, pues ya lo hizo en 2014, 2016 y 2018 junto a Honda.

Todo dependerá de Marc para cerrar el título, pero todo apunta que será durante la gira asiática. La novena corona de Márquez no se puede saber cuándo llegará con certeza. La aparición de lesiones, caídas o los resultados de sus rivales podrían condicionar las fechas del triunfo.