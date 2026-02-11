Marc Márquez 'se borra' de la parrilla de 2027

A menos de tres semanas del inicio del Mundial de MotoGP, y con los primeros test de la pretemporada ya completados, la atención se centra ahora en los segundos ensayos que tendrán lugar el 21 y 22 de febrero en Buriram (Tailandia) y, como no podía ser de otra forma, en los rumores de mercado para la próxima temporada.

La 'silly season' ha empezado mucho antes de lo esperado con los rumores de los primeros fichajes de cara a la parrilla de 2027. Al hecho de que la inmensa mayoría de los pilotos terminan sus contratos a finales de 2026, se le suma el detalle de que 2027 será el año del cambio de reglamento, que partirá con cambios como la reducción de cilindrada y aerodinámica y la eliminación de los dispositivos de altura y 'holeshot'.

La suma de ambos factores ha provocado que el mercado se mueva antes de lo esperado, incluso antes de los primeros test de pretemporada y es más, antes aún de la cita inaugural en Tailandia, donde se verá en qué punto se encuentran en realidad las máquinas que han estado desarrollando las constructoras a lo largo del invierno, tras los primeros test en Valencia el pasado mes de noviembre.

Los rumores

Durante la previa de los primeros ensayos en Sepang, saltaron algunas de las bombas de cara a la parrilla de 2027. 'As' desveló que Pedro Acosta tenía atado su futuro en las filas del Ducati Lenovo y que sería compañero de Marc Márquez a partir del próximo curso. Algunas fuentes también apuntaron que Fabio Quartararo abandonaría Yamaha para unirse a las filas de otra marca nipona, Honda, mientras que Jorge Martín recalaría en el sitio que dejaba el francés.

También se especuló con la idea de que Maverick Viñales daría el salto al equipo oficial de KTM tras competir dos cursos en el equipo satélite, el Tech3, y que Álex Márquez podría terminar como su compañero de equipo. Pero lejos de la realidad, aún no se ha confirmado ninguno de estos movimientos, más allá de la renovación oficial de Marco Bezzecchi por Aprilia Racing. De hecho, los rumores también sitúan a su amigo Pecco Bagnaia en la fábrica de Noale.

Márquez se moja

En medio de este contexto de 'evullición', el perfil oficial de MotoGP en redes sociales ha compartido un vídeo en el que pone al campeón de la categoría, Marc Márquez, en el 'aprieto' de hacer sus propias predicciones para la parrilla de 2027. Y estas han generado un gran revuelo.

En una pizarra con todos los equipos, el '93' tenía la obligación de colocar los rostros de los pilotos donde cree que recalarán. Pero lo que sorprendía es que respetó pocos de los rumores que han estado circulando... y que no se situó a él mismo en ninguno de los once equipos que conforman la parrilla.

"Tengo demasiada información", bromeaba el piloto de Cervera durante el vídeo. Pese a que en un principio había colocado a Pedro Acosta en Ducati, el '93' decidía posteriormente colocarlo junto a Jorge Martín en Honda. En su lugar, Bagnaia continuaría, según su predicción, junto a su hermano Àlex, subcampeón el pasado curso. "Creo que este sería un buen equipo", decía.

De esta forma, no se colocaba a sí mismo en ningún equipo, algo que ha sorprendido a muchos debido a que Ducati ha comentado que las negociaciones con el nueve veces campeón están casi completadas. Por último, en cuanto a él mismo, el propio Marc no se ha mojado y ha decidido no colocarse solo fuera de Ducati... sino que también fuera de la parrilla. Desde el campeonato le preguntaban: "¿Te irás de vacaciones?". A lo que él contestaba con un "quizá, quién sabe". Rápidamente saltó la alarma sobre si el de Cervera se planteaba en realidad retirarse.

El de Cervera también metía en la quiniela a pilotos de la categoría de Moto2, como David Alonso en el Gresini Racing o Daniel Holgado en el satélite de KTM, el Tech3. También a Celestino Vietti, piloto de la academia, en el VR46.