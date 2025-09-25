Marc Márquez: "¿Cuántos Balones de Oro tiene Messi? ¡Ni me acuerdo! Lo importante es la huella que ha dejado su fútbol"

El piloto catalán Marc Márquez Alentà (Ducati), de 32 años, ocho veces campeón del mundo de motociclismo y dominador absoluto del Mundial de MotoGP, se ha presentado hoy, en el circuito de Motegi, en Japón, con un casco muy especial. Bueno, siempre en Japón luce un casco diseñado especialmente para la ocasión.

Esta vez ha escogido un personaje de la cultura japonesa como es Daruma. “Tú piensas un deseo que quieras que se cumpla y dibujas un Daruma, pero solo con un ojo”, explicó Marc, al concluir su conferencia de prensa de hoy previa al primer día de entrenamientos oficiales en el trazado propiedad de Honda, la marca con la que conquistó sus anteriores seis títulos mundiales de MotoGP. “Y, entonces, cuando se cumpla el deseo que tú persigue, puedes pintarle el segundo ojo, pero solo entonces. Y voy a decir una cosa: ojalá pueda pintarle el segundo ojo a mi Daruma el domingo, pero si no puedo, si no soy aún campeón, no será un drama, por suerte aún tendré cinco oportunidades más”.

Cuando le susurran al oído que hay mucha gente que espera que sea campeón, este domingo, en Motegi, Márquez añade, con su tradicional sonrisa y complicidad con la platea: “No, perdona, no hay mucha gente que lo espera, hay mucha gente que ya lo da por hecho, que es muy diferente. Y, en el deporte, ya ni te digo en las motos, nada, absolutamente nada, se debe dar por hecho y hay millones de casos que así lo demuestran”.

“Sé”, siguió explicando el aún ocho veces campeón del mundo, “que solo tengo que sumar tres puntos más que Àlex, pero es que os recordaré que, en el último GP, en Misano, sumamos los mismos puntos, así que fácil, fácil, no es, pero por descontado que voy a pelear por cerrar el título cuando antes. Por supuesto que voy a pelear para cerrar el título aquí, en Japón, ya sabéis que me van los retos pero, de verdad, que no será un drama ni el fin del mundo si no lo consigo”.

Márquez recuerda que tiene seis grandes fines de semana para poder cerrar el título (Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia) y, por tanto, la presión no es la misma que si fuese el penúltimo o, incluso, el último gran premio de la temporada. “Estoy disfrutando este momento y, por descontado, no he cambiado nada, nada, nada de mi vida cotidiana. Es más, sigo entrenando con mi mayor rival, con Àlex, el único que puede alargar la fiesta hasta la siguiente fiesta e, insisto, lo veo capaz de ello pues también él está protagonizando una temporada tremenda y quiere acabar como subcampeón”.

Cuando El Periódico de Catalunya, que descubrió los deseos de la organización del Mundial de MotoGP de que el título a celebrar, el próximo domingo, cuando lo conquiste el catalán sea el séptimo de MotoGP y no el noveno de su carrera, al considerar menores los cetros de 125cc y Moto2 logrados con anterioridad, el mayor de los Márquez Alentá mostró su total indiferencia sobre el tema. Eso sí, lo hizo con un estilo impecable, correcto, sin estridencia, con una sonrisa en la cara. Como siempre.

“Nada de todo eso depende de mí”, siguió explicando Marc con toda naturalidad. “Lo importante es seguir sumando victorias y títulos. Una cosa es evidente, la historia del motociclismo no se puede cambiar, no se podrá cambiar nunca. Habrá gente que contará que este es mi séptimo título de MotoGP y gente que seguirá contando de la vieja manera y dirá que es el noveno”.

Y, de nuevo, cómo no, Marc se acordó de Leo Messi, uno de sus grandes ídolos y referentes. “Repito, lo importante es seguir sumando victorias y títulos, sí, pero más importante es la huella que dejas en tu deporte tras tu trayectoria. Por ejemplo, alguien de aquí se acuerda de cuántos Balones de Oro tiene Messi, yo, que soy un loco de Messi, no me acuerdo. ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve?”, preguntó a los ocho enviados especiales que hay en Japón. “Ocho”, dijo alguien: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. “Muy pocos acertarían la cifra ¿verdad?, pues eso pasa con las conquistas de cualquier otro deportista. En el caso de Messi, por ejemplo, sí sabemos lo que supuso para el fútbol, para el Barça y para Argentina, la época que marcó y aún marca, por descontado, pues eso es lo importante en un atleta. Los números, sí, pero, sobre todo, lo que llegas a conseguir y cómo lo consigues”.

Ni que decir tiene que MM93 reconoció, como lleva ya comentándolo desde que se encaramó, nada más empezar el Mundial, en lo alto de la clasificación, que “cuando llegue este título sentiré algo muy, muy, muy especial, por todo lo que habremos superado, entre todos, para conseguirlo y, por descontado, cómo lo hemos conseguido”.

Y, en ese sentido, Marc no pretende ser más que nadie y, por supuesto, sigue sin verse en esa mesa tremenda donde están los mejores deportistas de la historia entre ellos, cómo no, su admirado Leo Messi, al que homenajeó en el podio de Misano, mostrando su mono del Lenovo Ducati en aquel gesto de la 'Pulga' en el Bernabéu. “Déjenme acabar mi carrera y hablamos después”, soltó antes de abandonar la sala de prensa de Motegi.

“La carrera de cada deportista es distinta. Unos tendrán más lesiones, otros menos; unos tendrán más facilidades, otros menos; unos tendrá la suerte de cara, otros lo vivirán con mayor dificultad, pero lo importante, al menos es lo que yo pienso, es hacer las cosas a tu estilo y de forma diferente. Y eso es lo que yo intento hacer”.