Marc Márquez avisa tras ser tercero en Aragón: "No está dicho que vaya a ser fácil"

Todo lo que no fuese ver a Marc Márquez en primera plaza en su jardín, en MotorLand (Aragón), parecía algo extraño. Lejano. Pero ha sucedido. No es ni mucho menos que el piloto de Cervera haya sufrido. Pero sí es el resultado de una tabla de tiempos muy ajustada y de un Marco Bezzecchi que ha exprimido al máximo el potencial de la Aprilia.

Marc, quien se llevó el mejor registro en la primera sesión del viernes, salió a pista con todo en la Práctica. De hecho, pulverizó el récord que él mismo había logrado en 2025 (01:45.704) por más de dos décimas. Pero ni 'Bezz' ni su hermano Álex habían dicho la última. Y ambos rebajaron el mejor tiempo del '93', el italiano poniendo el 01:45.455.

Marc Márquez, en acción en el circuito de MotorLand / Ducati Corse

Márquez, quien sufrió un poco más de lo esperado a nivel físico en Silverstone, asegura que no ha tenido nada que ver con eso. "Ha sido un viernes en el que me he encontrado bien desde que hemos salido, cómodo. Como esperaba encontrarme en Aragón, pero nunca lo sabes", comenzaba diciendo. "Es cierto que se ha visto, que también lo intuía, que está todo muy apretado", valoraba el '93'. Y es que los diez primeros se comprimieron en poco más de ocho décomimas.

"Hemos rodado tres pilotos por debajo del récord, y he sido tercero hoy, así que tendremos que seguir trabajando para intentar luchar esa victoria, esa pole, e intentar sacar el máximo. No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil, y tendremos que apretarnos y trabajar durante el fin de semana si queremos sacar el máximo", se sinceraba.

¿Teme Marc sufrir los problemas que padeció en Silverstone? La realidad es que es consciente de que cada circuito es un mundo. "No, para mí cada fin de semana es diferente, carrera a carrera, y lógicamente en un circuito donde te salen un poquito más fácil las cosas esto también te exige menos, entonces te ayuda", reflexionaba.

La comparación motos vs. fútbol

"Es como en el fútbol, cuando juegan bien seguro que se cansan menos, y cuando estás ahí defendiendo que juegas mal, que no te salen los pases y esto, te cansas el doble. Pues pasa lo mismo en las motos, en un circuito que te sale fácil te cansas menos", explicaba.

¿Se ha guardado Marc algo al final de la sesión? Él mismo explicó que no. "Creo que todo el mundo ha apretado igual para hacer la Q2, para estar en la Q2 directamente, para clasificarse, para preparar la carrera y no, hoy se ha visto que estará todo el fin de semana muy apretado y es lo que tiene cuando hay varios pilotos que se están jugando el mundial, cuando no te sale uno, te sale otro. Hoy se ha visto un Bezzecchi y un Alex que han ido muy rápido los dos, pero estamos la viernes, mañana quizás te sale un Martín y un Di Giannantonio, así que veremos", terminaba diciendo.