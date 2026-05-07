Marc Márquez avisa en Francia: "En el test de Jerez dimos un paso adelante"

En vísperas del GP de Francia, quinta cita de la temporada 2026, Marc Márquez fue el centro de atención ayer en un evento de Ducati en París. El vigente campeón, que ya ha llegado hoy al circuito de Le Mans, confía en romper su mala racha después de un complicado inicio de temporada, aunque destaca que "con la predicción de lluvia para el fin de semana, cualquier resultado es posible".

En todo caso, Marc confía en las buenas sensaciones que le dejó el test posterior al GP de España en Jerez y también en las estadísticas favorables de Ducati en el trazado francés. El primer triunfo de los de Borgo Panigale aquí fue para Danilo Petrucci en 2020 con el equipo oficial y después llegaron las victorias de Miller ('21), Bastianini ('22), Bezzecchi ('23) y Martin ('24).

Muy buenas expectativas para afrontar de la mejor manera el fin de semana con Marc Márquez, vencedor de la Sprint de Le Mans en 2025 y segundo bajo la bandera a cuadros en la carrrera del domingo.

“Le Mans es una pista que me gusta y donde ya fui muy rápido con la Desmosedici GP el año pasado. Será un fin de semana con muchas incógnitas: el tiempo quizá nos regale alguna sorpresa. En cualquier caso, en Jerez trabajamos bien. Quitando la caída del domingo, fuimos competitivos y también el lunes dimos un buen paso adelante en el test", señala Marc.

También su compañero Pecco Bagnaia, segundo en la Sprint en Jerez, pero desafortunado en carrera cuando estaba recuperando terreno, también llega a Le Mans con el objetivo de mejorar su historial en el legendario circuito galo, donde solo ha subido una vez al podio, en 2024 (3º).

“Sobre el papel, es un tipo de trazado que puede resaltar al máximo el carácter de la Desmosedici GP. Después del test, quedé satisfecho, probamos soluciones convincentes que pueden ayudarnos no solo aquí, sino también en otros tipos de circuitos. Esperamos que el tiempo acompañe y seguimos trabajando para acercarnos a los más fuertes”, afirma el italiano.