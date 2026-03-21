Marc Márquez avisa en Brasil: "Estas condiciones son mi punto fuerte"

Jornada atípica en el primer día de acción en pista en el Autódromo Ayrton Senna. Por primera vez en 37 años, el mundial de MotoGP aterrizaba en Goiânia con mucha ilusión... pero con la mirada puesta en el cielo. Las condiciones mixtas y en mojado fueron el patrón en la Práctica de la categoría reina, y como buen especialista en condiciones de mojado, Johann Zarco a lomos de la Honda satélite del LCR, supo sacar petróleo para marcar la pauta (01:21.257). Lo hizo ante otro ‘perro viejo’ en este tipo de situaciones, Marc Márquez, que se quedó a 0.125 del francés.

No parecía la nueva pista una de las favorables al de Cervera. No es ningún secreto que el '93' se siente mucho más cómodo en trazados con más curvas de izquierdas, como podría ser Aragón o Sachsenring. Muy distinto es el autódromo Ayrton Senna, de 3.835 metros, que está compuesto por 14 curvas, nueve de ellas hacia la derecha por las cinco a la izquierda. Un dato que de primeras parece indicar que el '93' tendrá que remar... pero la realidad es que hay otro asunto que juega a su favor.

Marc Márquez siempre ha sido de esos que pesca en río revuelto. De los más astutos en situaciones complejas. Y además, cuenta en su favor con otro dato demoledor: hasta en cuatro ocasiones ha ganado en circuitos recién aterrizados en el calendario. Y él mismo reconoció el viernes que las condiciones le favorecieron.

"Nos hemos adaptado bien a la pista nueva. Creo que las condiciones, pista nueva, todo se juntaba para uno de mis puntos fuertes de mi estilo de pilotaje, que es esa improvisación. Es una pista nueva, pero no deja de ser una pista no especialmente nueva para mi estilo de pilotaje, así que intentaremos seguir trabajando, creo que todo se va a ir acercando depende las condiciones de pista, pero toca improvisar y sobretodo mucho riesgo, con las condiciones que hay el riesgo es alto", decía el de Cervera en DAZN. "Esas circunstancias son mi punto fuerte. Por eso salió un buen día", remarcó en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Sobre su estado físico también se sinceró. Cabe recordar que el de Cervera sufrió una lesión en el hombro derecho, a finales de la pasada temporada, que le impidió disputar los últimos GP del curso. "Físicamente me encontré bien, porque fue un día ‘light’ debido al agua. Me sentí bien, muy sólido encima de la moto, mientras que esa sensación, en Tailandia, era de debilidad", reconoció el catalán ante el medio antes citado.