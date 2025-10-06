Marc Márquez aterriza en Madrid

Marc Márquez ya se encuentra en Madrid. Tras un largo viaje desde Indonesia el piloto de Cervera aterrizó en Barajas según informó su pareja, Gemma Pinto, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El piloto se dirigirá en las próximas horas a la clínica Ruber Internacional de Madrid donde se le realizará un TAC para poder valorar el alcance de la lesión que se produjo este domingo en el Circuito Internacional de Mandalika.

Publicación de Gemma Pinto / Instagram

El piloto de Cervera conquistó hace una semana su noveno título mundial en el Gran Premio de Japón disputado en Motegi. Apenas una días después viajaba a Indonesia un escenario que tradicionalmente no se le da bien al piloto de Cervera. El divorcio del ilerdense con Mandalika se confirmó el domingo con la dura caída que sufrió al ser embestido por la Aprilia de Marco Bezzecchi.

Desde un primer momento saltaron todas las alarmas cuando Marc tardó más de la cuenta en poder incorporarse. Cuando se echó mano al brazo derecho con evidentes signos de dolor se confirmó la gravedad del accidente. Rápidamente fue trasladado al centro médico donde se le realizó una primera radiografía que mostraba una posible rotura de ligamentos aunque al tratarse de su maltrecho brazo derecho el doctro Chartre consideró necesaria una prueba más específica para confirmar la lesión.

Este mismo lunes a Marc se le realizó un TAC.