Marc Márquez, al asalto del liderato: "Los errores no me han hecho perder la confianza"

Marc Márquez llega a Le Mans, escenario de la sexta prueba del calendario de MotoGP, dispuesto a pasar página por el error cometido en la última carrera, en Jerez, en la segunda vuelta. Un accidente que ya es el segundo este año en carrera después de Austin y que le costó ceder el liderato del Mundial a su hermano Álex, por un solo punto.

“Mi hermano Alex está teniendo una temporada increíble”, recoce Marc. "Es rapidísimo cada fin de semana y en Jerez estuvo impresionante, porque tras dos fuertes caídas como la del viernes, logró no desanimarse y volvió a la moto como si nada. Sin duda, será un rival feroz hasta el final del campeonato", considera.

Marc ha valorado la gran regularidad de Álex y ha lamentado que en su caso, los errores los ha pagado caros al ser en carrera: “Es el año que menos fallos estoy cometiendo, pero los que cometí fueron graves porque ocurrieron el domingo. En cualquier caso, no me hicieron perder la confianza porque fueron errores míos, no problemas técnicos, así que solo tengo que ser capaz de evitarlos".

En este sentido, ha explicado que "la caída en Jerez lo demuestra, resbalé en la curva donde me sentía más fuerte y me pasé, así que lo importante es no forzar más, también porque en los entrenamientos vi que habría tenido el ritmo para ganar”.

Respecto al circuito de Le Mans, Marc ha recordado que “el año pasado me fue bien aquí con la Ducati GP23 y la pelea con Bagnaia fue divertida. Creo que Pecco estaba preparando el ataque contra Martin cuando le adelanté en la última vuelta y probablemente no esperaba que yo atacara en ese momento".

"Este año las carreras son más rápidas que en 2024 y eso lo demuestra el hecho de que Pecco está fuerte, pero le cuesta más que la temporada pasada mantenerse por delante de todos, así que espero volver a luchar con él este fin de semana", ha subrayado el '93' respecto a los problemas de su compañero, destacando que a pesar de todo, ganó en Austin y marcha tercero del Mundial, muy cerca de los él y su hermano.

"Yo a Pecco le veo fuerte, sólido. Las motos evolucionan y uno tiene que ir adaptándose. Pero sin hacer mucho ruido está a 20 puntos de Alex", ha apuntado.

“Un factor a tener siempre en cuenta aquí en Le Mans son las condiciones meteorológicas, no solo en caso de lluvia, porque la pista varía mucho según las temperaturas”, ha continuado Marc en referencia al trazado francés. "Con frío, las curvas 2 y 3 se vuelven mucho más complejas de afrontar, mientras que con calor todo es un poco más sencillo y los neumáticos funcionan mejor. En cualquier caso, es una pista que me gusta mucho, sobre todo el último sector, aunque preferiría que tuviera más curvas a la izquierda", ha zanjado.