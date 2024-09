Marc Márquez se apunta a la batalla por el Mundial

El Mundial de MotoGP se ha encontrado con un protagonista inesperado tras el parón estival. Marc Márquez, tras las victorias en Aragón y Misano, se ha metido de lleno en la lucha por el campeonato.

Tras el fin de semana en Italia, el de Cervera suma ya 259 puntos en la clasificación general de pilotos, a 53 del líder Jorge Martín y aún con 259 puntos en disputa con siete Grandes Premios por delante. En tan solo dos pruebas, Márquez ha dado un importante salto gracias a sus 50 puntos y a los errores cometidos tanto por Martín en Misano como por Pecco Bagnaia, el segundo en liza en el campeonato, tras su caída en Aragón.

Un golpe sobre la mesa del piloto de Gresini que ha puesto a sus rivales en alerta. Tanto, que algunos lo meten ya en las quinielas de favoritos, como el propio Pecco. El que será su compañero el próximo curso, no duda de que Marc tiene capacidad para pelear por el título. "Todo puede pasar, es lo que me viene a la cabeza, todo puede pasar", afirmaba el líder de Ducati tras una carrera complicada en Misano en la que fue segundo.

Marc Márquez hizo la elección correcta cuando las condiciones climatológicas se complicaron. La decisión de mantenerse en pista fue acertada y tras superar a Pecco Bagnaia y tomar la cabeza de carrera ya no pudo ser superado por ninguno de sus rivales y sumó su victoria número 61 en MotoGP. El italiano acabó cruzando segundo y sumando cinco valiosos puntos a su cuenta a tan solo siete de Martín, que fue decimoquinto.

El piloto madrileño, a diferencia de sus dos rivales, decidió cambiar de moto cuando cayeron las primeras gotas, aunque la lluvia no fue a más y acabó lastrando su carrera, al tener que volver a pasar por boxes para volver a la primera configuración.

Con tan solo siete pruebas por delante, el campeonato afronta un tramo final con todo por decidir y un Marc Márquez en racha. El de Cervera aún no se da como aspirante al título pero tampoco se descarta. "Quedan muchos puntos en juego y si vamos recortando quiere decir que más vivos estaremos a final de temporada, pero sigo con mi discurso, si quiero luchar por el título no puedo cometer los errores de la Q2 o esperar a que caigan cuatro gotas de lluvia, no podemos fallar en la clasificación los sábados, que es lo que marca completamente los grandes premios", explicó tras su victoria en el GP de San Marino y la Riviera de Rimini.

La próxima cita del campeonato tendrá también el circuito Marco Simoncelli como escenario para el GP de la Emilia Romagna (20-22 de septiembre).