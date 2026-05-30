Marc Márquez apuesta por la paciencia: "Si me caliento tengo las de perder"

Marc Márquez reapareció en el Gran Premio de Italia, el gran premio de casa para Ducati, después de su doble operación y de un proceso de un par de semanas de recuperación. El piloto de Cervera recibió el apto de los médicos del Mundial para probarse el viernes y después para participar este sábado, tanto en la 'qualy' como en la sprint.

Marc se había clasificado directamente para la Q2 tras una buena practice. En la sesión de clasificación fue cuarto y finalizó en una meritoria quinta posición en la sprint, teniendo en cuenta las circunstancias. "He salido con energía pero me he puesto a un ritmo que sabía que de esa manera podría acabar de una forma óptima toda la sprint, sin exagerar. Lo importante es que respecto a ayer, aunque estoy con menos energía, el posicionamiento sobre la moto es mejor, más cómodo", indicó.

Satisfecho con su actuación

"He ido entendiendo lo que debo hacer, pero aún nos queda mucho. Hemos sido quintos, pero no tenemos ritmo para ser quintos, simplemente hemos hecho una buena salida, una buena clasificación y hemos gestionado la carrera de la mejor manera posible", zanjó al respecto, asegurando que "estoy contento".

Marc Márquez, en su box / AFP7 vía Europa Press

"Estamos en un proceso que toca celebrar cuando entras en Q2, toca celebrar cuando entras en segunda línea y toca celebrar cuando haces un Top-5. Toca seguir trabajando y mañana veremos", comentó, consciente de la situación en la que se encuentra tras su doble operación. "No me gustan estos resultados pero ahora debo conformarme", explicó resignado a los micrófonos de 'DAZN'.

"Mañana haremos lo mismo que hoy, salir con ganas, ver dónde estamos, pero hay cuatro pilotos, los cuatro que han quedado por delante nuestro hoy, además de Aldeguer y Bagnaia que creo que sobre el papel van más rápido que nosotros, pero intentaremos gestionarlo de la mejor manera", avanzó respecto a la carrera de este domingo.

Paciencia para sobrevivir

El de Cervera asumió que en sus circunstancias debe ir con paciencia, "porque si me caliento tengo las de perder". "En los primeros giros me han dado por todas partes pero es así, cuando tu no atacas, la mejor defensa es un buen ataque. He decidido salir calamado y mañana veremos si podemos hacer una buena salida, adoptar un ritmo cómodo para poder hacer toda la carrera de una forma decente", explicó el piloto que llegó a rozarse con Jorge Martín y Raúl Fernández durante la salida de la carrera corta de este sábado.

Respecto a sus opciones para el domingo, teniendo en cuenta su físico, Marc tuvo claro que será complicado. "Estamos en un circuito que no es el mejor. Todo el mundo, esté o no en forma, sufre y si estás mejor pues puedes forzar más en los cambios de dirección, que es donde ahora estoy sufriendo un poco más", apuntó.