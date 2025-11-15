Marc Márquez reaparece como 'jefe' de Ducati

Se ha perdido ya cuatro Grandes Premios Marc Márquez tras caer lesionado en el paradisíaco trazado de Mandalika (Indonesia). Pero el piloto de Cervera no estaba dispuesto a fallar en la última cita de la temporada, que se celebra este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Vio la 'pole', que se llevó Marco Bezzecchi, desde el muro.

Reapareció el piloto del Ducati Lenovo este fin de semana para ver los toros desde la barrera. Lo hizo en el box del equipo de Borgo Panigale durante la Free Practice Nr.2, donde estuvo siguiendo de muy cerca la última sesión antes de la 'qualy', en la que Pecco Bagnaia marcó el mejor registro.

Las cámaras de la realización del campeonato captaron al '93' en el muro, como si de un ingeniero o mecánico se tratase. Vestido con los colores de Ducati, observaba los tiempos de sus compañeros y, al ver que estaba siendo grabado, saludaba a la cámara con una sonrisa, pero visiblemente frustrado de no poder estar en pista.

"En casa estaba como más tranquilo, aquí ya me entran un poco las mariposas en el estómago. Disfrutando del fin de semana, hemos estado en casa pero tocaba estar aquí en Valencia para celebrar el mundial y apoyar al equipo", decía el piloto catalán a DAZN.

Lo cierto es que el catalán ya estuvo en el trazado valenciano durante la jornada del viernes, cuando el equipo compartió imágenes del reencuentro del nueve veces campeón con el resto del equipo, dentro del box en el que Bagnaia y su sustituto, Nicolò Bulega, trabajan para terminar la temporada de la mejor manera posible.

El piloto de Cervera, proclamado campeón del mundo en el Gran Premio de Japón, se lesionó tras ser embestido por Marco Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera del domingo de Indonesia. Se informó entonces que sufría una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho, lesión de la que fue finalmente operado. Ahora se centra en su recuperación y tampoco estará presente en los primeros test de pretemporada, que se celebran el próximo martes en Valencia.

Bezzecchi saldrá desde la pole

Tras hacerse con el segundo mejor registro en la FP2, Pecco Bagnaia comenzaba liderando la Q1. Raúl Fernández asaltaba pronto la primera plaza con 'GoFree' segundo. Parecía que ambos serían los que irían directos a Q2 pero todo cambió cuando el piloto de Ducati Lenovo sufría un problema técnico en su moto que lo obligaba a salir de pista. Hacia señales a sus mecánicos que hacían intuir que se había quedado sin gasolina.

Al siguiente paso por meta, Binder mejoraba su registro para dejar fuera de la segunda plaza al turinés. Pero el varapalo fue mucho peor para el italiano cuando Johann Zarco y Aleix Espargaró mejoraban sus registros también, haciéndole caer hasta la quinta plaza en Q1. Fue sexto finalmente y partirá desde la 16ª plaza.

A los pocos minutos del inicio de la Q2, en la curva 2, Marco Bezzecchi sufría un susto cuando su moto trataba de escupirle tras cerrársele el tren delantero. Pero nada impidió que a falta de cuatro minutos para el fin de la sesión marcase un tiempazo de 1:28.809, pulverizando el récord de pista de Maverick Viñales en 2023 (1'28.931) y desplazando a Àlex Márquez de la primera plaza, quien terminó segundo a 0.026. La primera fila la completará Fabio Di Giannantonio. Pedro Acosta y Raúl Fernández, cerrarán el 'Top 5', respectivamente.