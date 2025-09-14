Marc Márquez se anota otro récord histórico

La temporada 2024/2025 de Marc Márquez ha entrado ya en los libros de historia de MotoGP. Tras varias temporadas marcado por las lesiones y el mal rendimiento de Honda, Marc dio el paso al Gresini en busca de nuevos retos y un curso después, vestido ya con el rojo de Ducati oficial, ha vuelto a mostrar su mejor versión. Con su victoria en el Gran Premio de San Marino, el piloto de Cervera ha dejado ya su noveno título mundial (el séptimo en la categoría reina) y en Japón podría ya ser campeón.

Lo único que necesita es sumar tres puntos más que su hermano Àlex, el único que a estas alturas de campeonato mantiene opciones, aunque remotas, de arrebatar el título a Marc. Pecco Bagnaia, tercero en liza, se descartó el sábado tras una caída y este domingo tampoco pudo terminar, certificando así una temporada casi para olvidar. Una situación difícil para el de Turín que se ha acrecentado teniendo en cuenta que su compañero de equipo está firmando una de sus mejores temporadas, sino la mejor.

Marc Márquez cienta ya con 512 puntos en su casillero, con 222 puntos aun en juego. Un bagaje que es ya el mejor a nivel histórico en MotoGP desde la introducción de la sprint en 2023. Con sus 25 puntos en Misano Marc ha superado los registros conseguidos el año pasado por Jorge Martín (508) y Pecco Bagnaia (498), los dos primeros clasificados del campeonato, con 20 carreras disputadas. En el primer curso con sprint, el de 2023, Pecco Bagnaia acabó la temporadaen la que fue campeón con 467 puntos, por los 428 del que fue segundo, Jorge Martín, también con 20 pruebas en el calendario.

El de Cervera ha conseguido sus 512 en tan solo 16 Grandes Premios, y todavía le restan seis para establecer una marca que será difícil de mejorar. Y es que Marc cuenta con un casi pleno de victorias en la sprint (14 de 16) y un total de 11 victorias de domingo, lo que representa un total de 443.