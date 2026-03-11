Marc Márquez: "Lo del año pasado no fue normal, no espero otra temporada así"

Marc Márquez ha iniciado la temporada volviendo a la competición tras la desafortunada lesión que sufrió en Indonesia el pasado año, justo después de haberse asegurado su noveno título mundial. En el inicio de la nueva campaña con el GP de Tailandia, a pesar de las dificultades, Marc se mostraba de nuevo competitivo. El sábado, tras una frenética carrera Sprint, llegaba líder a la última curva, pero tenía que ceder la plaza a su rival Pedro Acosta debido a una sanción por una ajustada maniobra en la vuelta anterior.

El domingo encaraba su primera carrera completa en varios meses con una actitud algo más conservadora, optando al tercer escalón del podio hasta que tenía que retirarse por la pérdida de presión del neumático trasero. Octavo en el campeonato con nueve puntos en este momento, Estrella Galicia 0,0 ha podido hablar con el piloto del 93 sobre el comienzo de temporada y sus expectativas para el resto de la campaña.

Pregunta: Antes de nada, Marc, cuéntanos cómo te has encontrado físicamente durante la pretemporada y el GP en Buriram.

Respuesta: «Ha sido un invierno largo, sobre todo porque, cuando hay vacaciones y enlazas una recuperación, combinarlo con la preparación física es una de las tareas más duras, pero nada nuevo, así que hemos empezado la temporada bastante bien físicamente gracias a todo ese trabajo que hicimos en invierno».

«Lógicamente, creo que todavía tengo margen de mejora, no sabría decir cuánto, ya que, después de una lesión, no sabes dónde estará el cien por cien. Hay veces que una lesión te baja un dos por cierto y otras puede ser un quince, pero esperemos que, poco a poco, podamos ir mejorando y me encuentre mejor en las siguientes carreras».

P: En la Sprint de Tailandia soñábamos con verte ganar en tu regreso y no pudo ser por la penalización. ¿Crees que fue justa?

R: «El fin de semana en general fue bueno, pero, sobre todo, luchar por la victoria en esa Sprint -defendiendo, porque no era el piloto más rápido en pista, que es cuando tiras de experiencia-, pudimos llegar hasta la última curva primeros. Pero, cumpliendo esa sanción que se me notificó en la penúltima curva, que fue cuando yo recibí el mensaje en la pantalla, no me toco otra. Simplemente, lo que hacemos es seguir las reglas de los árbitros».

Si el árbitro pone el límite en un punto, nos tenemos que adaptar. Evidentemente, era una acción al límite. ¿Se podía sancionar, sí, no? Al que le toca siempre dirá que no y el otro quizá diga que sí. Pero es cierto que en el motociclismo, sobre todo en las dos últimas vueltas, el punto de agresividad siempre sube un poco y se intenta defender al máximo, pero también estoy orgulloso de cómo finalizó la carrera».

P: En el GP parecías más conservador, pero luchaste por el podio y sólo acabaste retirándote por una avería. ¿Cómo viste a tus potenciales rivales?

R: «El domingo, en la carrera larga, lo enfoqué completamente diferente. Ya vi en el warm up que me levanté mal, con poca fuerza, y entendí exactamente cómo tenía que plantear la carrera. La afronté en plan supervivencia. Intenté gestionarme mucho al principio físicamente y a nivel de neumáticos para, de esta manera, en las diez últimas vueltas, lanzar el ataque estuviera donde estuviera para sacar unas buenas vueltas y recuperar tiempo».

«Lo estaba haciendo, pero en la curva 4, por querer buscar en el camino seguro -que era renunciar a la curva, saltar hacia la escapatoria y entrar tranquilamente-, pues en lugar de eso pinchamos la rueda trasera, cosa que no había pasado nunca. Tuvimos ese punto de mala suerte, pero yo me encontraba bien y, si no hubiera pasado nada raro en las últimas vueltas, hubiéramos celebrado el Gran Premio en el podio».

P: Has protagonizado una historia de caídas, superación, riesgo y regreso a lo más alto, con un carácter inconformista y una gran determinación. ¿Qué podemos esperar de ti esta temporada? ¿Qué versión de Marc Márquez vamos a ver?

R: «De la temporada, espero competición. Eso significa que tenemos que estar listos para todo. No espero otra temporada como la del año pasado, que creo que no fue lo normal. Lo normal es que estemos luchando hasta las últimas carreras, pero para eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar tanto a nivel de pilotaje como a nivel de mecánica y siempre buscar un poquito más. Cada décima de segundo, cuenta, así que intentaremos dar un pasito adelante en las próximas carreras y ver, que ya lo he visto un poco, quiénes serán los rivales. [Marco] Bezzecchi estará muy fuerte toda la temporada y a [Pedro] Acosta se le vio pilotar muy bien, sin olvidarme de Álex [Márquez] y Pecco [Bagnaia], que estarán yendo muy rápido».

P: Esta temporada llegan nuevos talentos a MotoGP y Moto2, como Diogo Moreira y José Antonio Rueda, también embajadores de Estrella Galicia 0,0. ¿Qué consejos les darías?

R: «Al debutante se le aconseja paciencia e ir cubriendo etapas. Tanto Moreira como Rueda, ya han quemado la etapa de un fin de semana en una categoría nueva. Tú puedes entrenar con la moto, pero una carrera es diferente. También es la gestión de neumáticos con motos más grandes. Yo creo que con esa paciencia e insistencia van a ir mejorando. No hay otro camino».

P: En 2027 habrá cambio de cilindrada y otras medidas. ¿Qué opinas de ello? ¿Se consulta a los pilotos para cambios así?

R: «Cuando hay un nuevo reglamento, lo deciden en el campeonato junto a la MSMA [asociación de fabricantes]. Ellos decidieron bajar la cilindrada, cosa con la que estoy de acuerdo, sobre todo porque a veces se llegaba casi a 360 km/h en muchos circuitos. Creo que es una velocidad innecesaria para el espectáculo, pero que aumenta mucho el riesgo. Había otro problema, que las escapatorias de muchos circuitos se estaban quedando pequeñas porque cada vez se llegaba más rápido».

«Necesitamos más escapatoria porque, si hay un fallo, el muro lo ves cada vez más cerca. Lo que han hecho ha sido adaptar las motos para intentar reducir esa velocidad máxima, pero los tiempos, yo creo que en muchos circuitos serán muy similares e incluso más rápidos porque quitas peso y caballos, pero ganas agilidad. Veremos cómo se desarrolla. Al mismo tiempo, nadie te puede asegurar que tengas la mejor moto, nadie tiene una varita mágica, como piloto tampoco sé si me voy a adaptar más rápido que los demás, pero va a ser una temporada de evolución constante».