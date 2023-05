Marc Márquez: "Unos adelantan en la recta y otros en las curvas"

El piloto de Cervera dio su opinión sobre el adelantamiento de la Sprint Race y reconoció haber hablado ya con el propio 'Pecco' Tras la P5 de la carrera al Sprint, el de Honda reconoció que si "hubiera hecho la carrera perfecta, podría haber luchado por el podio"

El español Marc Márquez, quinto en la carrera al Sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, afirmó este sábado que habría firmado "tranquilamente un día así".

"Hoy me he levantado con el cuerpo como el segundo día de Malasia, que te levantas con agujetas en el cuello y en lo brazos, aunque luego te calientas y sales y te pones en acción, pero hubiera firmado tranquilamente un día así, ni esperaba estar en primera línea de salida ni esperaba estar en el Top5, y para mí estar entre los ocho primeros ya era una muy buena posición", recalcó Marc Márquez.

"Hemos hecho una P5 y, honestamente, con la carrera perfecta podríamos haber estado en el tercer peldaño del podio, porque he fallado en la salida, en la primera vuelta iba rígido y en la segunda también, no iba del todo suelto, y luego en el primer adelantamiento con 'Pecco' Bagnaia he fallado, ya que he estado demasiado permisivo y me la ha devuelto", reconoció.

"Luego, en la segunda oportunidad, ya he sido un poquito más agresivo y me he podido defender bien. Son 'cositas' que lógicamente después de retomar así de golpe la competición pues pueden pasar, y he visto que los problemas son los mismos más o menos que en Portimao, sobre todo en la batalla cuerpo a cuerpo, que es muy difícil, pues como habéis visto con Bagnaia, te pasa en la recta y luego tú tienes que forzar en las curvas", continuó.

🗣️ "Me ha sorprendido el ritmo que tenía a final de carrera, pensaba que me iría quedando. Me encontraba a gusto con la moto"@marcmarquez93, contento, pero con cosas por mejorar#FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/MBCl7nwb5P — DAZN España (@DAZN_ES) May 13, 2023

En cuanto a los adelantamientos con 'Pecco', explicó: "El primero, es lógico, era el primer adelantamiento después de Portimao, y lógicamente allí cometí un error y soy humano y también la confianza pues la pierdes un poco, pero luego en el segundo ya lo había tanteado y he podido adelantar bien".

"Respecto a las críticas de 'Pecco', yo no había hablado con él, pero esto son carreras y unos adelantan en las rectas, otros adelantan en las curvas, cada uno tiene sus armas, pero luego he hablado con él y me ha dicho que no estaba enfadado con mi adelantamiento, que para él era un adelantamiento bueno, pero estaba enfadado porque a él lo penalizaran y a mi no", destacó Marc Márquez. "Para mí todo lo que he visto este año han sido incidentes de carrera menos el mío en Portimao", aseguró. "Si se quiere ver el espectáculo que hay en MotoGP hay riesgo, ¿que no hay riesgo o no quieres riesgo?, ¡quédate en casa!, es así de claro", dijo Márquez.

El piloto español señaló que en la noche del viernes recibieron en el equipo un segundo chasis de Kalex y que él dispuso de dos unidades y Joan Mir, su compañero de equipo, de otra: "Yo tenía dos, pues ayer llegó uno a última hora y a los mecánicos les agradezco mucho su trabajo, pues estuvieron trabajando hasta la una de la madrugada".

"Lógicamente hay diferencias, pues es un concepto diferente, si bien es verdad que ayer iba muy similar con los dos chasis, iba rápido y bastante bien, la diferencia en tiempo era poca, pero sí que en sensaciones era muy diferente y es ahí cuando he decidido montar el Kalex para entender también qué pasa en una carrera larga, que pasará en la carrera de mañana", comentó Marc Márquez.

"En Mugello no descarto, por ejemplo, volver a probar los dos, pero ya habéis visto que Mir también ha montado el Kalex y ha sufrido más. No cambia la moto, la moto sigue siendo el mismo concepto", reconoció el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.