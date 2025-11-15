Marc Márquez (32), sobre su patrimonio e inversiones: "Mi casa de Pozuelo vale 10 millones"

Marc Márquez no solo ha construido una trayectoria deportiva legendaria en MotoGP, sino también un sólido patrimonio personal fruto de más de una década en la élite de la MotoGP. Su éxito dentro de la pista se ha traducido en un crecimiento económico constante, sustentado tanto en sus contratos deportivos como en bonificaciones, premios y acuerdos de patrocinio. Todo ello ha resultado una situación financiera que él mismo define como fruto del trabajo y de una gestión responsable.

Una de las joyas de su patrimonio es la residencia que posee en La Finca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Allí, Márquez disfruta de una mansión valorada en más de 10 millones de euros, una cifra que él mismo ha confirmado con naturalidad. Lejos de considerarlo un exceso, el piloto percibe esta adquisición como una inversión estratégica y no simplemente como un símbolo de lujo. Recalca, además, que la propiedad está pagada, lo que demuestra una administración financiera prudente y alejada de riesgos innecesarios.

La casa, su principal inversión

Para Marc, esta vivienda representa un refugio donde desconectar del frenético ritmo de la competición. La mansión le permite mantener un estilo de vida reservado, disfrutable pero sin estridencias, coherente con la imagen de deportista centrado y trabajador que ha proyectado durante toda su carrera. La elección de La Finca, caracterizada por su privacidad y seguridad, encaja con el perfil discreto que busca preservar incluso en el punto álgido de su fama.

Su camino hacia la estabilidad económica comenzó muy temprano. En 2013, con solo 20 años, Márquez recibió su primer ingreso realmente significativo tras conquistar su primer título en la categoría reina. Aquél premio, acompañado de un bonus de más de un millón de euros, marcó un antes y un después en su relación con el dinero. Fue entonces cuando conoció al que hoy sigue siendo su abogado, pieza clave en su estructura de asesoramiento.

Márquez recuerda cómo, pese al volumen de aquella recompensa, una gran parte se esfumó rápidamente debido a las obligaciones fiscales y a los gastos asociados a su carrera deportiva. Más del 50% se destinó a Hacienda, mientras que otro porcentaje correspondió al mánager y a las motos de entrenamiento. Esta experiencia temprana le enseñó la importancia de gestionar sus finanzas con conciencia y planificación.

Inversiones en el mundo audiovisual y desarrollo de imagen

Además de su imperio inmobiliario y su empresa familiar, Márquez ha invertido con su hermano Álex en el mundo audiovisual. Juntos participan en agrupaciones dedicadas a la producción cinematográfica, series y pódcast, como Fast Brothers Productions, Studio: la serie, This Is Real AIE y Café Para Muy Cafeteros.

Además, junto a Álex fundó Vertical Management SL, una empresa especializada en la representación y asesoramiento de deportistas, creadores de contenido e incluso directores. En esa misma rama expandió su negocio con Vertical Content Creators SL y Bamboleo Events SL, dedicada a organizar eventos deportivos y espectáculos.

Todo esto le permite construir un ecosistema empresarial que no solo gestiona su imagen, sino que también impulsa nuevos talentos y produce contenido, garantizando un futuro profesional incluso después de su retirada deportiva.