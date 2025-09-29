Marc Márquez 2025: una temporada de récords

La temporada 2025 de Marc Márquez va camino de ser una de las mejores firmadas por un piloto en toda la historia. Por el camino al título, el de Cervera ha sido superando varios registros y de paso, pulverizando algunos récords más o menos históricos.

Para encontrar el más reciente solo hace falta remontarse a Misano. Tras el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini, Marc amplió su cuenta personal de puntos en la general hasta los 512, lo que se convertía en el mejor balance de puntos a nivel histórico en MotoGP desde la introducción de la sprint en 2023. Tras Japón, la cuenta ascendió a 541.

Con sus 25 unidades en Misano Marc superó ya los registros conseguidos el año pasado por Jorge Martín (508) y Pecco Bagnaia (498), los dos primeros clasificados del campeonato, con 20 carreras disputadas. En el primer curso con sprint, el de 2023, Pecco Bagnaia acabó la temporada en la que fue campeón con 467 puntos, por los 428 del que fue segundo, Jorge Martín, también con 20 pruebas en el calendario.

El de Cervera ha conseguido sus 512 en tan solo 16 Grandes Premios, cuando todavía le restaban seis para establecer una marca que será difícil de mejorar. Y es que Marc cuenta con un casi pleno de victorias en la sprint (14 de 16) y un total de 11 victorias de domingo, lo que representa un total de 443 puntos. De hecho, desde el GP de Alemania en julio, ya es el piloto con más victorias sprint, superando las 9 que consiguió Jorge Martín en 2024. Solo hasta Misano, Marc acumulaba ya 14 victorias de sábado.

En el GP de Aragón, en el mes de junio, ya batió una marca que él mismo poseía, la de liderar todas las sesiones de un Gran Premio. No lo conseguía desde Sachsenring 2015. Además, antes del parón estival, precisamente en Alemania, se convirtió en el piloto con más Grand Chelem (lograr la pole, ganar la carrera, hacer la vuelta rápida y liderar durante todas las vueltas de la carrera) desempatando con Casey Stoner, que consiguió nueve en su carrera en MotoGP. Un hito al alcance de muy pocos. En la era MotoGP (desde cuando se cuentan las vueltas rápidas), tras Casey, se encuentran Jorge Lorenzo (5), Pecco Bagnaia (4) y Dani Pedrosa (3).

Márc Márquez, un año de récord / MARC CREUS

Victorias en circuitos distintos

En la temporada Marc Márquez ha conseguido aumentar también su lista de circuitos distintos en los que ha conseguido ganar. En 2016 añadió Motegi y en 2018 Chang, aumentando su lista a 20, lo que superaba los 19 en los que se impuso Giacomo Agostini e igualando los veinte de Eddie Lawson. Desde entonces no había ampliado su lista, hasta este 2025, en el que ya ha añadido dos más: el Red Bull Ring y Balaton, en Austria y Hungría.

Aun tiene por delante dos inéditos para él, Mandalika y Portimao, por lo que su lista a final de año podría ser de 24 circuitos en los que ha subido al primer escalón del podio. Superaría así a Valentino Rossi, que tiene en su cuenta particular victorias en 23 circuitos diferentes.

Después de Japón, Marc Márquez tiene por delante cinco grandes premios más para seguir haciendo historia. Entre los registros que le quedan por batir está el de victorias (sin contar las sprint) en una sola temporada, que está en 13.

Igualando a Nieto

En el inicio de curso Marc Márquez ya sentó las bases de su resurgir y en el segundo GP, en Argentina, consiguió su victoria mundialista número 90. Igualaba así a una de las grandes leyendas del motociclismo español, Ángel Nieto.

Tras alcanzar ese número, Marc ya solo tiene por delante a otros dos de los grandes pilotos de la historia: Giacomo Agostini, con 122 victorias (68 en la categoría reina) a lo largo de su carrera; y Valentino Rossi con 115 victorias (89 en la categoría reina).