Marc confía en su hermano para Silverstone: "Álex será muy rápido allí"

Marc Márquez se impuso desde el primer momento en la nueva temporada de MotoGP con la Ducati. Márquez ha conseguido hasta el momento todas las victorias, excepto en tres ocasiones. Las caídas de Austin y Jerez le costaron dos ceros en la clasificación, mientras que en la carrera de Francia se hizo con la segunda posición.

Marc recupera la primera posición

Por ahora Marc se presenta como líder del campeonato con gran ventaja respecto a sus compañeros de marca. Su hermano Álex se sitúa a 22 puntos, mientras que su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia está a 51 puntos tras las dos caídas en Le Mans.

La carrera caótica del GP de Francia le devolvió el liderato al '93' y ahora se encuentra primero con una amplia ventaja. Independientemente de las condiciones de la pista, Marc se presenta como candidato sólido a la victoria en cada Gran Premio. Las sensaciones son tan positivas que el ocho veces campeón del mundo se muestra confiado para las próximas rondas del calendario de MotoGP.

Aunque Marc se muestre seguro, pero es consciente de que tanto Álex como Bagnaia le harán competencia en el resto de temporada. Concretamente, el mayor de los hermanos Márquez se centró en remarcar el ritmo de Álex: "Por supuesto, hemos mostrado una buena velocidad en todos los circuitos, Qatar fue uno de los Grandes Premios más importantes. Ahora llega Silverstone, donde cabe esperar que Álex será súper rápido ahí" explicó Marc en unas declaraciones ofrecidas por 'Marca'.

"Ya no me asusta ningún circuito"

Hasta el momento, Marc solo contaba con una victoria en el trazado Qatarí. Aunque las estadísticas no estaban a su favor, el piloto catalán consiguió una nueva victoria en el circuito de Losail. Los puntos conseguidos en circuitos 'poco favorables' para su estilo de pilotaje le han proporcionado más confianza sobre la Ducati. "La verdad es que después del GP de Qatar, que era un Gran Premio muy exigente para mí y donde coseché éxitos, la verdad es que ya no me asusta ningún circuito".

Una de las preguntas más sonadas para Marc ha sido los circuitos que marca en rojo, en aquellos donde el liderato del campeonato podría estar en peligro. "Espero que ninguno, ese es el objetivo. Por supuesto, honestamente, llegarán algunos circuitos donde me costará, pero no voy a llegar antes del fin de semana pensando que costará. Después del viernes, ya veré si me cuesta o no" afirmó Márquez.

Mirada puesta en Silverstone

De cara al siguiente fin de semana de carreras Marc tiene un objetivo fijado: "Lo más importante será volver a confirmar lo que probamos en el test de Jerez y lo que hemos probado en Francia y ya veremos si funciona porque Silverstone es un circuito muy distinto y requiere de un estilo de pilotaje muy diferente" aclaró.

La próxima semana el campeonato de MotoGP llegará al trazado de Silverstone, para celebrar la séptima ronda del campeonato. Álex y 'Pecco' tendrán como objetivo recortar la distancia con Marc, mientras que el líder del campeonato buscará dos nuevos triunfos en el trazado inglés.