Sin Marc, Àlex Márquez es el nuevo patrón de MotoGP

Durante las primeras diecisiete carreras de 2025, MotoGP tuvo un claro dominador. Marc Márquez firmó una brillante temporada cosechando 11 victorias el domingo y otras 14 al sprint. Al acecho estaba siempre su hermano Álex, quien solo pudo arrebatarle la victoria en Jerez y Barcelona. Pero todo ha cambiado con la lesión del Campeón del Mundo. Ahora, Àlex se ha convertido en el patrón de la categoría. Y parece que no va a permitir que nadie le arrebate el título que ha heredado de su hermano mayor.

El '93' se lesionó en la carrera del domingo en Indonesia, tan solo un fin de semana después de conquistar su noveno título mundial. Operado de la escápula derecha, se perdió Australia y Malasia, y posteriormente Ducati anunció que se perdería el fin de temporada en Portimao y Valencia. Su sustituto, Nicolò Bulega, subcampeón de Superbikes. Se supo también entonces que tampoco formará parte de los test de pretemporada en el Ricardo Tormo de Cheste.

Sin el piloto referencia de toda la temporada en pista, se desató la revolución. En Indonesia ganó el 'rookie' Fermín Aldeguer, y en Australia, un renacido Raúl Fernández. Y tras estas dos carreras de transición, Àlex aterrizo en Sepang con ganas de llevarse el subcampeonato y demostrar por qué es la segunda gran referencia de la temporada.

Se quedó en el caluroso trazado malasio a 0.016 décimas de la 'pole' de Bagnaia. Aseguró una inteligente segunda plaza en la Sprint y se llevó el subcampeonato a Cervera. Primera vez en la historia que dos hermanos conseguían ser primero y segundo en el Mundial. Al día siguiente, firmó una impecable victoria ante Pedro Acosta y Joan Mir, consiguiendo su tercer oro de la temporada. Antes de 2025, nunca había conseguido una victoria dominical.

Contra las adversidades en Portimao

Y así, con una inercia más que buena, aterrizaba en Portimao para la penúltima cita de la temporada. Dominó la jornada del viernes con la primera sesión de entrenamientos libres y también fue la referencia en la Práctica de la tarde. Pero se complicó la lucha por la 'pole' el sábado. En los compases finales de la Q2, venía en casco rojo para arrebatarle el mejor tiempo a Marco Bezzecchi, pero sufrió una caída que lo acabó relegando a la quinta posición de cara a la salida de la Sprint en Portimao.

Àlex Márquez durante el sábado al Sprint en Portimao / EFE

Pero no se vino abajo. Y remó. Y demostró por qué es el subcampeón. Superó a Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo sin mucho problema y en seguida se puso a la estela de Pedro Acosta y Marco Bezzecchi. No tardó en deshacerse del italiano y protagonizó una auténtica batalla, al puro estilo Moto3, con el 'Tiburón de Mazarrón'. Lo sometió, y finalmente, volvió a ser primero. Segunda victoria al Sprint de la temporada, que se suma ya a los doce podios que acumula. Sin Marc, el otro Márquez es el rey.