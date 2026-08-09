Manugasss se deja la victoria en un insólito final en Silverstone

Filip Salac reinó en el caos de una intensa última vuelta en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto 2 para sumar su primera victoria en la categoría. El piloto checo, con paciencia y progresando desde atrás, esquivó todos los contratiempos y cerró todos los huecos en el ataque final de Ivan Ortolá para cruzar primero la bandera a cuadros.

Tercero pasó Àlex Escrig para conseguir su primer podio en la categoría intermedia. El líder del campeonato, Manu González, 'Manugasss', protagonizó un inesperado error en el último paso por meta y acabó cruzando decimocuarto, dejando por el camino un buen montón de puntos.

Podio de Moto 2 / TIM KEETON / EFE

Tras una salida limpia en una soleada matinal en Silverstone, las posiciones prácticamente se mantuvieron inamovibles en las primeras curvas, con el poleman, Izan Guevara al frente y Alonso López muy pegado, mostrando ya la moto a su rival desde los primeros compases. También se mantenía en su puesto Ivan Ortolá y ese triplete, con Daviz Muñoz como invitado, se ponían a tirar buscando abrir algo de hueco respecto al grupo perseguidor.

Entre tanto, Manu González se mantenía algo retrasado, en un segundo grupo con muchos integrantes y pocas diferencias entre ellos. Manugasss estaba obligado a remontar y se lanzó a ello, firmando vueltas rápidas, menos conservador que en el anterior Gran Premio.

Tras apenas unas pocas vueltas Dani Holgado presentaba credenciales y se lanzaba a por el podio, superando a varios rivales para colocarse por detrás de Guevara que había abierto unos pocos metros de diferencia respecto al grupo de perseguidores. Por detrás se hacía ya el primer corte, dejando el grupo de cabeza en 11 componentes.

Sin entrar en batallas, Guevara, Holgado y Ortolá conseguían abrir hueco mientras Manu González apretaba los dientes para alcanzarlos, abriendo el siguiente grupo desde la cuarta plaza, escoltado de cerca por un Tony Arbolino lanzado. El italiano tenía el objetivo claro y tras adelantar al español se llevó consigo al resto, cerrando de nuevo el hueco con el trío delantero.

Superada la décima vuelta, la batalla se puso cara, con una serie de pasadas y repasadas arriesgadas. En ese momento eran seis los componentes y las posiciones se intercambiaban prácticamente en cada curva, con cambios de líder continuados. Guevara, que había dominado la primera parte de la carrera pasaba a la quinta plaza en apenas un paso por meta.

Golpe de efecto

Todo podía pasar y ninguna posición estaba decidida cuando afrontaron el tramo final. Por si faltara algún ingrediente, Álex Escrig se acercaba peligrosamente al sexteto, pero aún faltaba algún otro golpe de efecto. Tony Arbolino se iba al suelo cuando peleaba por la primera plaza mientras Fabio Quartararo, que seguía la carrera de su amigo desde el muro, se echaba las manos a la cabeza.

La caída propició un nuevo corte, con Holgado, Manu González e Iván Ortolá en zona de podio y Filip Salac buscando romper la hegemonia española desde la cuarta plaza. Algo lejos quedaban Guevara, que se iba desinflando poco a poco, y Escrig, muy atentos a cualquier error de los de delante.

Con todo por decidir se entró en la última vuelta. Un nuevo momento clave en el que el líder, que buscaba la primera plaza, cometió un importante error. ManuGass cortó gas, pensando que la carrera había terminado y podía celebrar el éxito, y a punto estuvo de ser envestido por Holgado, dañando en esa acción el tubo de escape de su moto.

Se quedaba sin opciones mientras Salac aprovechaba la ocasión para liderar la prueba, acosado por un Ortolá que no se dio por vencido. Finalmente, tras una lucha intensa, fue el checo el que se se llevaba la victoria, con Ortolá segundo. Escrig pescaba en río revuelto para subir al tercer escalón del podio.

Manu González, pese a los problemas en el escape de su moto, salvaba unos puntos cruzando en la cuarta posición con un visible enfado.