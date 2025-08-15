Manuel González marca el ritmo con un nuevo récord

El español Manuel 'Manugas' González (Kalex) ejerció de lo que es en la categoría de Moto2, un auténtico líder, y estableció un nuevo récord absoluto en la práctica oficial para el Gran Premio de Austria de la categoría que se disputa este fin de semana en el circuito 'Red Bull Ring' de la localidad de Spielberg.

Si por la mañana, en la tanda libre, el más rápido fue el checo Filip Salac (Boscoscuro), que estableció un nuevo récord al rodar en 1:33.427, por la tarde fue Manuel González, quien dejó claras cuáles iban a ser sus intenciones al ser el más rápido de la categoría y lograr un nuevo récord con un tiempo de 1:33.290.

Si en los entrenamientos libres la referencia válida fue el checo Filip Salac, en la práctica oficial el primer registro a tener en cuenta lo protagonizó el español Albert Arenas (Kalex), 1:33.615, pero lo cierto es que la sesión no había hecho más que comenzar y 'todo' tenía que cambiar a lo largo de la tanda.

Con Arenas como referente, en esos minutos iniciales se pusieron tras su estela el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) y el español Izan Guevara (Boscoscuro), con el líder del mundial, Manuel González (Kalex), en la sexta posición, a poco más de dos décimas de segundo de distancia.

La tanda fue creciendo en intensidad en lo que a las prestaciones de los pilotos se refiere y con el paso de los minutos la progresión se hizo notar en la tabla de tiempos, en la que Arón Canet pasó a ser la referencia con 1:33.609, mientras que Albert Arenas se iba por los suelos en la curva siete, aunque abandonaba el circuito por su propio pie.

Cuando todos los pilotos se esforzaban por mejorar también se incrementaron las posibilidades de error, una de ellas cometida por David Alonso, que se fue por los suelos cuando era noveno y ya en los diez minutos finales de sesión.

Canet comandó la tabla de tiempos por delante de Albert Arenas e Iván Ortolá (Boscoscuro), con Alonso López (Boscoscuro) y Manuel González (Kalex) justo por detrás de ellos, si bien el líder del mundial tardó poco en encaramarse al primer puesto al parar el cronómetro en 1:33.290.

La batalla por la primera posición había comenzado y González fue el primero en mostrar sus cartas, pero ninguno de sus rivales pudo batir su registro, con Arón Canet a 13 milésimas de segundo, Iván Ortolá a 77 milésimas de segundo y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) a 85 milésimas de segundo.

Como ellos, entraron en la segunda clasificación directa Filip Salac, el más rápido por la mañana, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), Marcos Ramírez (Kalex), Tony Arbolino (Kalex), que tuvo una caída sin consecuencias casi al final, Daniel Holgado (Kalex), Albert Arenas, Alonso López, el australiano Senna Agius (Kalex), Izan Guevara y el belga Barry Baltus (Kalex).