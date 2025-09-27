Manuel González logra la pole con récord absoluto

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex) ha logrado la 'pole position' para el Gran Premio de Japón de Moto2 en el circuito 'Mobility Resort Motegi' y ha establecido un nuevo récord absoluto de la categoría.

González, que se saltó el semáforo de salida, fue el único en rodar en el segundo 47 al parar el cronómetro en 1:47.925, con el que batía el récord que había establecido en los segundos entrenamientos libres el británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:48.319, para conseguir su séptima 'pole position'.

El campeón del mundo de Moto3 en 2024, el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), fue la referencia inicial en la primera clasificación con un tiempo de 1:48.581, aprovechándose el rebufo de la moto del australiano Senna Agius (Kalex), si bien por detrás le arrebató esa posición el checo Filip Salac (Boscoscuro).

Por apenas 17 milésimas de segundo (1:48.564), Filip Salac desbancó de la primera plaza a Alonso, mientras que uno de los candidatos en la pelea por el título, el español Arón Canet (Kalex), no pasaba por su mejor momento y se encontraba en las últimas posiciones de la tabla de tiempos.

Con Salac primero, tras su estela y todos a menos de una décima de segundo, se encontraban David Alonso, a 17 milésimas, Marcos Ramírez (Kalex), a 30 milésimas, y Alonso López (Boscoscuro), a 99 milésimas de segundo, y con todos los pilotos pasando por sus talleres para proceder al pertinente cambio de neumáticos.

En esa segunda salida a pista David Alonso, que el pasado año se proclamó campeón del mundo matemáticamente de Moto3, marcó los cuatro parciales por debajo de la vuelta rápida de la sesión par ascender hasta el primer puesto con 1:48.395, que le dejaba a 76 milésimas de segundo del récord de la categoría, en poder del británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:48.319.

Pero todavía restaba tiempo en la primera clasificación, en la que pareció 'espabilar' Arón Canet en su último intento de vuelta rápida, si bien falló en el último parcial y acabó noveno, lo que le supondrá salir vigésimo tercero, octava línea de la formación de salida, y por primera vez en la temporada no disputar la segunda clasificación.

En otra zona de la pista el belga Barry Baltus (Kalex) se quedó a 7 milésimas de segundo del tiempo de Alonso, con el español Alonso López a 67 milésimas de segundo, tercero, y Filip Salac cuarto, a 75 milésimas, que a la postre fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

A por la pole

La segunda clasificación no comenzó bien para el líder del mundial, Manuel González, que se saltó 'despistado' el semáforo rojo de la calle de talleres, lo que le supondrá una multa económica.

El caso de Filip Salac fue distinto, pues el piloto checo, desde la primera clasificación, no tardó demasiado en irse por los suelos en la curva diez, casi al mismo tiempo que David Alonso marcaba el mejor tiempo de la categoría y un nuevo récord absoluto con un registro de 1:48.129.

Por detrás de él, 'Manugas' González ascendió hasta la segunda posición a 173 milésimas de segundo, con el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), tercero a 188 milésimas de segundo, si bien instantes más tarde se fue por los suelos y condicionó en gran medida el resto de la clasificación.

Mientras algunos pilotos optaron por entrar en sus talleres, otros continuaron en pista buscando una mejoría de su tiempo al aprovechar que el trazado estaba mucho más 'limpio' de participantes, pero sin que las posiciones de cabeza sufriesen alteración alguna.

El británico Jake Dixon, dominador de casi todas las tandas de entrenamiento del fin de semana japonés, consiguió ascender hasta la tercera posición, a 184 milésimas de David Alonso, pero con un nuevo intento de vuelta rápida, como también el líder del campeonato González y Daniel Holgado.

y fue Manuel González el que estableció un nuevo récord y se encaramó a la primera posición al rodar en 1:47.925, que le daba 204 milésimas de segundo sobre David Alonso y otras poco más de dos décimas sobre Daniel Holgado, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y Jake Dixon, todos ellos en un pañuelo.

Nadie pudo arrebatar la 'pole position' a Manuel González, que ocupará la primera línea de salida junto a Daniel Holgado y David Alonso, con Celestino Vietti, Diogo Moreira y Jake Dixon en la segunda; Barry Baltus, Ayumu Sasaki y Collin Veijer (Kalex) en la tercera; con Izan Guevara (Boscoscuro), el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) y Albert Arenas (Kalex) en la cuarta.