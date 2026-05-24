Manuel González, líder de Moto2, alza la voz ante la falta de ofertas en MotoGP: “Yo no sé qué más me falta”

Llegar a la élite del motociclismo mundial no es una tarea fácil. Solo son 22 asientos los que hay en MotoGP, y la competencia es muy alta. Pero siempre se espera que un subcampeón de Moto2 o líder en la categoría intermedia pueda tener un hueco. Es el caso de Manuel González quien, pese a haber luchado por el título hasta el final en 2025 y liderar la tabla actualmente, lamenta que los equipos no tengan interés en contar con él para 2027.

El madrileño luchó por el mundial de 2025 hasta la última carrera. Campeón del mundo de Supersport 300 en 2019, se llevó cuatro victorias y otros cinco podios, pero encadenó una serie de errores que terminaron entregándole el mundial a un Diogo Moreira que fue de menos a más para firmar un final de curso impecable. Finalmente, fueron 30 puntos de diferencia entre ambos. El brasileño recibó un contrato con el Honda LCR de Lucio Cecchinello mientras el madrileño, en conversaciones con varios equipos de MotoGP, no encontró sitio. Y eso que llegó a realizar un test con el Trackhouse en Motorland.

La esperanza era el curso 2027. Prácticamente toda la parrilla termina contrato este 2026, por lo que se intuía como un año clave para todas aquellas futuras promesas que quisieran hacerse con un hueco en la categoría reina. Entre ellos, 'Manugasss'. Pero hasta el momento, varios de sus compañeros de parrilla suenan en las quinielas para debutar (David Alonso con Honda, Dani Holgado con Gresini o Izan Guevara con Pramac), mientras el madrileño lamenta que ningún equipo se haya interesado por su situación.

Y eso que se ha llevado ya dos victorias (Tailandia y Barcelona) y tres podios en seis grandes premios. Le saca 18.5 puntos a Izan Guevara. Pero su futuro en MotoGP vuelve a estar en el aire... un año más. Algo que reivindicó tras su victoria en Montmeló.

"Creo que todavía hay algún hueco"

"Creo que hoy era el momento justo, la carrera que había que ganar. Creo que todavía hay algún hueco. Espero que con esto les haya terminado de convencer porque yo no sé que más me falta", se lamentaba González en la sala de prensa, en la que se encontraba SPORT. "Yo sigo empujando y estoy muy contento donde estoy corriendo. Esté donde esté voy a dar el máximo y disfrutar de ir en moto. ¿Mi victoria más reivindicativa? 100%, sí", valoraba.

Las ofertas si van llegando del otro campeonato referencia dentro del mundo de las dos ruedas: Superbikes. El dorsal '18' ya sabe lo que es estar en el marco de dicho campeonato, puesto que ya compitió en Supersport. Al parecer, le habrían llegado ofertas desde Honda. Pero las descarta. "Creo que a Superbikes no voy a ir. Eso está claro. Yo donde vaya quiero una moto que tenga una mínima opción de poder ganar y la Honda en Superbikes está muy lejos. Tengo la moto ganadora ahora mismo, ¿por qué irme a un sitio donde no pueda ganar?", expresaba 'Manugass'.

Manuel González tras ganar en Barcelona / Dani Barbeito / SPO

"La prioridad es estar en un sitio donde esté a gusto y donde pueda mejorarme a mí mismo", terminaba diciendo. Por el momento no hay anuncios oficiales en MotoGP, y aún hay opciones para el español, que, eso sí, lo tendrá muy complicado. Sea como sea, González está haciendo lo que tiene que hacer: seguir demostrando que merece un sitio en la élite del motociclismo mundial.