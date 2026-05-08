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MOTO2 / GP DE FRANCIA

Manuel González ejerce de líder y domina la primera tanda de Moto2

El subcampeón de 2025 dominó la tanda matinal en el circuito de Le Mans, superando a Izan Guevara y Celestino Vietti en la clasificación final.

Manuel González lideró la primera sesión en Le Mans

Manuel González lideró la primera sesión en Le Mans / IntactGP

EFE

El líder del mundial de Moto2, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), dominó la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de la categoría, que se ha disputado en el circuito 'Bugatti' de Le Mans.

El líder del campeonato fue también el primero de la sesión de Moto2, con sendos registros de 1:35.858 y 1:35.359 en sus primeras vueltas rápidas de la tanda.

Mientras, otros pilotos no tuvieron tanta suerte, como en el caso del checo Filip Salac (Kalex), quien tardó en salir a pista con problemas en el sistema de frenos delantero de su moto y cuando lo hizo acabó por los suelos en la curva tres, sin completar un solo giro.

En tanto, y por apenas 32 milésimas de segundo, el español Izan Guevara (Boscoscuro) doblegó a González cuando la sesión atravesaba su ecuador, con el belga Barry Baltus (Kalex) a 46 milésimas de segundo y el australiano Senna Agius (Kalex), vencedor en Jerez, a 55 milésimas.

Precisamente, Agius fue el siguiente referente de la categoría intermedia, con un tiempo de 1:34.941, que le duró poco, doblegado por Baltus un giro más tarde (1:34.887), con el líder del campeonato batiendo a ambos al rodar en 1:34.740.

Esa progresión en la tabla de tiempos dejó claro que los pilotos de Moto2 habían comenzado su último 'time attack' de la tanda, aunque ninguno pudo batir el registro de 'Manugas' González, con Izan Guevara como el que más se acercó, a 83 milésimas de segundo.

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Tras ellos, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), batió tanto a Barry Baltus como a Senna Agius, con el español Daniel Holgado (Kalex), sexto.

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