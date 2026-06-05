Manuel González no afloja y firma mejor tiempo y nuevo récord

El líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex) no afloja y ha marcado el mejor tiempo y un nuevo récord en la práctica oficial para el Gran Premio de Hungría de Moto2, en el circuito de Balaton Park.

González logró un registro final de 1:40.229 con el que batió el récord que el pasado año estableció el brasileño Diogo Moreira (Kalex), luego campeón del mundo de Moto2, con 1:40.380.

Una de las primeras cuestiones a solventar era solucionar el problema con los frenos que por la mañana tuvo el español Izan Guevara (Boscoscuro) en la primera tanda libre y que sólo le permitieron dar nueve vueltas al trazado húngaro.

Al cambiar todo el sistema de frenos, pareció que los problemas se habían solucionado e Izan Guevara pudo estar 'al completo' en la práctica oficial, aunque ya en la tercera vuelta el líder del mundial, el español Manuel González ya era el referente claro con un tiempo de 1:41.216, a escasamente dos décimas de segundo de su registro matinal, 1:41.068.

Y no tardó mucho en mejorar ese cronómetro, pues en la quinta vuelta fue el primero en rodar en '40', con un 1:40.811 que le daba más de cuatro décimas de segundo de ventaja sobre el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), al que poco después superaron tanto Iván Ortolá (Kalex) como su compatriota Tony Arbolino (Kalex).

El lesionado Ángel Piqueras (KTM), que reaparecía tras su grave lesión de la carrera estadounidense disputada en el COTA (Circuit of The Americas) de Austin, se lo tomó con mucha calma, haciendo tandas cortas de 5/6 vueltas, mientras que el líder del campeonato se centró en buscar un buen ritmo de carrera sin cambiar de neumático en ningún momento, hasta que llegase la hora del 'time attack'.

Con el paso de los minutos, Izan Guevara quiso aprovechar las condiciones de su moto, ya en plenas facultades, para desbancar de la primera posición a González con un tiempo de 1:40.738 en su quinta vuelta, por apenas 73 milésimas de segundo, pero todavía con casi media sesión por delante para mejorar y sin que 'Manugas' se hubiese empleado a fondo.

Así fue como se llegó a los últimos diez minutos, en los que el neerlandés Collin Veijer (Kalex) fue el primero en batir el tiempo de Guevara con 1:40.697, 41 milésimas de segundo más rápido que el español y dando el 'pistoletazo' de salida al último 'time attack' de la práctica oficial.

González no tardó en recuperar la primera posición al rodar en 1:40.498 en su decimoquinta vuelta, con el checo Filip Salac (Kalex) pegado a su rebufo, a escasamente 42 milésimas de segundo.

Pero no tardó en poner 'tierra de por medio' el líder del mundial, que dos vueltas más tarde, en el decimoséptimo giro, paró el cronómetro en 1:40.376, con Salac y Veijer como los que más se acercaban a él.

Mientras, el lesionado Ángel Piqueras (Kalex), que reaparecía en esta carrera, se iba por los suelos en la curva siete cuando intentaba mejorar la vigésimo cuarta plaza -acabó vigésimo quinto- que ocupaba por entonces.

González mejoró unas milésimas de segundo su mejor tiempo, al rodar en 1:40.229, una registro que ya nadie mejoró, si bien el que más se acercó fue David Alonso, con 1:40.432.

Tras ellos Filip Salac, Daniel Muñoz (Kalex), Alberto Ferrández (Boscoscuro), Collin Veijer, Alex Escrig (Forward), Daniel Holgado (Kalex), Senna Agius (Kalex), Iván Ortola (Kalex), Izan Guevara, Tony Arblino, Barry Baltus y José Antonio Rueda completando las posiciones con derecho a entrar directamente en la segunda clasificación.

Se quedaron fuera de la Q2 pilotos de la talla de Arón Canet, Celestino Vietti, Alonso López, Luca Lunetta, Adrián Huertas, Sergio García Dols o Joe Roberts, entre otros.