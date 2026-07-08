Manu González y Máximo Quiles no dan respiro a sus rivales en Moto2 y Moto3

Los españoles Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles (KTM), respectivos líderes en las categorías de Moto2 y Moto3, no dan un respiro a sus rivales, que esperan mantener con la disputa este fin de semana del Gran Premio de Alemania de motociclismo, en el circuito de Sachsenring.

'Manugas' es líder sólido de Moto2, a pesar de la segunda posición que obtuvo en el TT Assen, en donde ganó por primera vez en lo que va de temporada David Alonso (Kalex). El piloto madrileño mantiene una diferencia respecto a su inmediato perseguidor, el balear Izan Guevara (Boscoscuro) de 57,5 puntos y de 62,5 respecto a su propio compañero de equipo, el australiano Senna Agius.

Hasta la fecha, Manu González se ha mostrado como un firme dominador de la categoría intermedia, salvando con maestría cuantos problemas se le han presentado durante las sesiones de entrenamiento, para conseguir el mayor 'botín' posible en carrera con ocho podios, cuatro de ellos victorias, en los diez grandes premios disputados hasta el momento.

Junto a González, la lista de aspirantes a la victoria es bastante más amplia, pues además de Izan Guevara o Senna Agius, siempre están en la pelea por el triunfo pilotos como el ya citado David Alonso, o el español Daniel Holgado (Kalex), que seguramente contará con un plus de motivación tras anunciarse su paso a MotoGP de la mano de la escudería Gresini Racing y Ducati, junto al campeón del mundo de MotoGP en 2020, el español Joan Mir.

No serán los únicos, pues aunque con algunos altibajos siempre están en la zona alta de la tabla el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el checo Filip Salac (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex) o el español Iván Ortolá (Kalex), vencedor en la República Checa.

La igualdad en la categoría intermedia es cada vez mayor, aunque siempre con un referente claro y efectivo, el líder Manuel González.

Quiles, una apisonadora

Mucho más efectivo es el liderato de Máximo Quiles en Moto3, con seis victorias de diez posibles, y con la solvencia de quien suele salir en solitario a entrenamientos, sin seguir la rueda de ningún rival, para preparar las carreras con el mayor número de datos.

Quiles, con 90 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el también español Álvaro Carpe, afirma en la nota de prensa de su equipo que "las sensaciones son buenas para este fin de semana" y que vienen "muy motivados de Assen".

El pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' recuerda sobre la carrera de los Países Bajos que fue "muy buena", por lo que espera que ahora, en Alemania, siga con el "mismo plan de trabajar duro con el equipo", del que resaltó que lo está "haciendo muy bien". Quiles dice estar "mentalizado para Alemania", en un circuito "exigente, pequeño y muy divertido", después del cual llega el parón veraniego, por lo que dice querer "hacer una buena carrera" para irse "de vacaciones contentos".

Quiles es el referente de Moto3, en donde como siempre son los pilotos españoles, Álvaro Carpe (KTM), David Almansa (KTM) o Brian Uriarte (KTM), los que suelen marcar tendencia, si bien no son los únicos, pues cada vez se muestran más rápidos y eficaces los debutantes, como el malasio Hakim Danish (KTM), brillante vencedor en la República Checa, y el indonesio Veda Pratama (Honda), tercero en el podio de Brasil y Francia.

Aunque no han logrado la victoria, destacan carrera tras carrera los hispano-argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), que cambió de ingeniero de pista en la última carrera de los Países Bajos, los italianos Guido Pini (Honda) y Matteo Bertelle (KTM), el finlandés Rico Salmela (KTM), el irlandés Casey O'Gorman (Honda) o el británico Eddie O'Shea (Honda).

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Además, hay que tener muy en cuenta al penalizado Adrián Fernández (Honda), quien, tras ver cómo se le retiraban todos los puntos del campeonato hasta Italia, pasó por unos momentos de bajón, de los que poco a poco se está recuperando y que, seguro, le llevarán de nuevo a pelear por la victoria en la segunda parte de la temporada, que comenzará tras la carrera de Alemania.