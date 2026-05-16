Manu González bate el récord de la pista en los libres de Moto 2

Manuel 'Manugasss' González (Kalex), líder del mundial, cerró los entrenamientos libres del sábado del Gran Premio de Cataluña de Moto2, en el circuito Barcelona-Cataluña, como el piloto más rápido de la categoría tras batir el récord de la pista.

Con un tiempo de 1:41:288, González superó por 261 milésimas el récord de 2025 de su compatriota Daniel Holgado (Kalex) (1:41.549) tras el cambio de neumáticos en el último tramo de la sesión.

Holgado abrió la jornada pisando fuerte al marcar un 1:41:974 nada más saltar a pista, un tiempo que redujo en tres décimas en el giro posterior para situar el 1:41:641, siendo el único en rodar por debajo de la barrera del 1:42 y marcando las dos mejores vueltas de los primeros diez minutos del entreno.

Entretanto, el checo Filip Salac (Kalex) ascendía a la segunda plaza al superar al turco Deniz Oncu (Boscoscuro), seguido por Álex Escrig (Forward), que se colocó tercero.

Por su parte, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el más rápido de la categoría en los entrenamientos del viernes, caía a la novena plaza desplazado por Daniel Muñoz (Kalex).

El hispano colombiano David Alonso (Kalex), que ya tuvo problemas técnicos con el sistema electrónico de su moto en la jornada del viernes, se mantenía decimosexto a más de 1,1 segundos de la cabeza.

Superado el ecuador del entreno, Alonso López (Kalex) superó a Holgado al cerrar su vuelta en 1:41:392, desplazándolo a la segunda posición por 249 milésimas y dejando al checo Salac, tercer clasificado, a casi 6 décimas.

A falta de diez minutos, los pilotos entraron a boxes para hacer el cambio de neumáticos y empezar a bajar tiempos. Ya con el blando montado, el líder del mundial, 'Manugasss' González (Kalex), hasta entonces con una actuación discreta más centrada en el ritmo de carrera, batió el récord de la pista para colocarse líder con un 1:41:288.

En el último minuto de la sesión, el japonés Taiyo Furusato (Kalex) se fue al suelo en el cambio de dirección de la curva número dos.

Previamente, en los libres 2 de la categoría pequeña de Moto3, el español Adrián Fernández (Honda) marcó el mejor tiempo de la mañana del sábado.

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Con una vuelta de 1:47:412, Fernández superó por escasamente 96 centésimas de segundo a David Almansa (KTM), que acabó segundo después de irse al suelo en la curva número dos en el inicio del entreno.