Un manager de MotoGP revela las claves del contrato de Marc Márquez y Ducati

Marc Márquez está en plena batalla por el que sería su décimo título mundial (octavo en la clase reina de MotGP), pero sus limitaciones físicas le impiden ejercer un dominio abrumador como en etapas anteriores. De ahí que el de Cervera prefiriese esperar a firmar su renovación con Ducati, al menos hasta sentirse recuperado de su última lesión en el hombro, sufrida el año pasado en Indonesia tras proclamarse campeón

En junio, Márquez y Ducati anunciaron oficialmente la extensión de su contrato dos temporadas, en 2027 y 2028 y la escudería de Borgo Panigale confirmó también el fichaje de Pedro Acosta como su nuevo compañero de equipo.

Ahora, Carlo Pernat, veterano manager de MotoGP, ha revelado los detalles de ese acuerdo durante una retransmisión en directo en el canal de YouTube MotoGP-Reload. Según su información, el contrato incluye una cláusula que da flexibilidad a ambas partes para romperlo tras la primera temporada.

"El contrato que se firmó es por dos años, pero es 1+1, es decir: si después del primer año su condición física no es suficiente para luchar por el título, Marc tiene la libertad de irse", afirma el italiano. De hecho, asegura que Ducati ya tiene Plan B por si acaso

"Mientras lo mantengan, es un contrato muy justo. El plan B, sin embargo, ya ha comenzado con Pedro Acosta, y luego están los jóvenes como Aldeguer y Bulega. Claramente, si no puede dar la talla, es justo que Marc sea liberado. Del mismo modo, es justo que Ducati lo deje ir, pero desde luego no podían no renovarle el contrato por 2 años", añade Pernat.

Sobre las condiciones económicas, a pesar de las diferentes cifras que se han filtrado, el manager genovés apunta que "el año pasado Marc no ganó casi nada en cuanto a salario. Corrió por poco dinero en su primera temporada con Ducati, pero ganó mucho en premios por sus victorias y el título 2026. Ganó tanto dinero en premios que con la mitad es suficiente", argumenta.

Pernat calcula que "ahora ha ganado un Campeonato Mundial, el contrato vale al menos 5 millones de euros, además de los bonus ligados a los podios, victorias y a la clasificación final del campeonato".