La maldición que Aprilia busca romper en Jerez

Menos de 24 horas quedan para el pistoletazo de salida de una de las citas más emblemáticas del calendario de MotoGP: el Gran Premio de España, que se celebra ininterrumpidamente en el mágico Circuito de Jerez-Ángel Nieto desde 1989. El mundial aterriza tras casi un mes de parón debido al aplazamiento del Gran Premio de Qatar, por lo que la última referencia fue lo sucedido en un trazado muy distinto, el Circuito De Las Américas, donde Aprilia confirmó que los buenos resultados de finales de 2025 e inicios de 2026 no son una casualidad. Pero este fin de semana, los de Noale cuentan con un dato en contra.

La realidad es que la fábrica acumula cinco victorias consecutivas, con Marco Bezzecchi como conquistador de todas ellas. El italiano es ya es el primer piloto en 10 años en sumar tres victorias en las tres primeras carreras de un curso, un buen estado de forma que le mantiene como líder del mundial con 81 puntos. Pero no es el único que se siente fuerte. También su compañero de box, Jorge Martín, ha vuelto a ser el 'Martinator' que todo el mundo conoce tras un 2025 marcado por las lesiones.

Aprilia celebra el éxito de Bezzecchi y Martín / Aprilia Racing

El piloto campeón de 2024 se quedó a las puertas del podio en la cita inaugural en Buriram (Tailandia). En Brasil se subió al podio de las dos carreras y en Estados Unidos, llegó su primera victoria al sprint en 511 días. No ganaba desde el GP de Malasia de 2024. Una situación que le coloca segundo en el campeonato a cuatro puntos del liderato de 'Bezz' y que confirma el brillante momento que se vive en Noale en pleno bajón de rendimiento de Ducati, que pese a que sigue asomando la cabeza en el podio, está sufriendo más que en las últimas cuatro temporadas.

"Estoy muy contento de volver a Europa. Siempre hay muchos aficionados en Jerez y es un circuito fantástico. Tenemos muchas ganas de seguir haciéndolo bien, así que intentaremos tener un buen fin de semana, trabajando lo mejor posible junto con todo el equipo y, por supuesto, divirtiéndonos", dijo en la previa Marco Bezzecchi, en unas declaraciones compartidas por Aprilia.

También está feliz Martín, que tiene una especial conexión con el trazado, puesto que sus padres siempre viajaban a Jerez para el GP cuando él aún no había nacido. "Tengo muchas ganas de volver a la pista. Es mi carrera de casa y muchos de mis seguidores estarán allí. Será un fin de semana exigente porque nunca ha sido uno de mis circuitos favoritos, pero quiero confirmar mi estado de forma y seguir trabajando", expresaba.

Ducati se ha llevado las cinco últimas victorias

Pero lo cierto es que en Borgo Panigale pueden sacar tajada este fin de semana. Y es que Aprilia nunca ha ganado en Jerez. Y de hecho, tan solo ha conseguido un podio en el trazado andaluz en las últimas temporadas. Fue en 2022 cuando Aleix Espargaró logró la tercera posición en un brillantísimo inicio de año en el que venía de ganar por primera vez con Noale en Argentina y de lograr otro podio en Portimao.

Muy distinto es para Ducati. De hecho, desde la fábrica italiana se han llevado las cinco últimas victorias que se han repartido allí. En 2021, fue Jack Miller, entonces piloto para el equipo oficial. Pecco Bagnaia confirmó su idilio con el trazado español en 2022, 2023 y 2024 mientras que en 2025 Álex Márquez conquistó su primera victoria en MotoGP tras la caída de su hermano mayor, Marc.

Álex Márquez se llevó su primera victoria en MotoGP el pasado año, en Jerez / J.P.Gandul / EFE

Precisamente, el nueve veces campeón no gana desde el pasado mes de septiembre, en el Gran Premio de San Marino.En Japón, siguiente cita, se llevó el mundial, pero la victoria fue para Bagnaia. Después, se lesionó de su hombro izquierdo. Y precisamente esta lesión ha impedido que en 2026 irrumpiera con tanta fuerza como el anterior curso. Pero este parón ha favorecido a que siga con su recuperación por lo que la expectación es máxima para saber qué podrá hacer en Jerez, un trazado que no es que sea de los que mejor se le dan y donde ha ganado tres veces (2014, 2018 y 2019).