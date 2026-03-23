El mal estado del asfalto en Brasil deja heridas de guerra en los pilotos: Así quedó el brazo de Márquez

El Autódromo Internacional de Goiania - Ayrton Senna ha regresado este 2026 al Mundial de MotoGP tras más de tres décadas de ausencia. Desde los Lawson y Gardner de finales de la década de los 80 nadie había transitado por el asfalto del trazado brasileño hasta este curso en el que la esperada cita dejó varias imágenes para el recuerdo.

La semana de GP arrancó con unas lluvias torrenciales que dejaron inundado el circuito y obligaron a trabajar a los operarios contrarreloj para sacar el agua y hacer la pista transitable. El viernes la actividad se realizó sin contratiempos pero el sábado ya se dejaron ver los problemas en los libres 2 de MotoGP. Varios pilotos se fueron al suelo en una curva cuatro que, según comentaron, presentaba un bache.

Más tarde, tras realizarse la clasificiación de la categoría reina, la competición se tuvo que aplazar varias horas por un socavón que apareció en la recta, en teoría, causado por el agua que había caído en los días previos. Tras reasfaltar y esperar a que secara su pudo disputar la sprint y la clasi de Moto 3, aunque la de Moto 2 se tuvo que aplazar hasta el día siguiente por falta de luz.

El domingo aún hubo un último contratiempo, cuando la carrera de MotoGP tuvo que ser reducida en ocho vueltas por "degradación en el asfalto", según informó Dirección de Carrera poco antes del inicio.

El Gran Premio, aunque reducido, pudo finalmente disputarse sin incidentes, aunque las consecuencias de ese asfalto algo deteriorado se hicieron evidentes en los cuerpos de los pilotos. Como ejemplo, Àlex Márquez mostró en las entrevistas post carrera cómo había quedado su brazo después de que varias piedras sueltas del asfalto impactaran en el mismo.

Ni siquiera el mono de piel que visten los pilotos evitó que los trozos dejaran huella en forma de moratones en los antebrazos del piloto de Gresini.

Àlex no fue el único que mostró las consecuencias de un trazado en un estado cuestionable. Àlex Rins recibió el impacto de un trozo de firme deteriorado que salió disparado desde la moto que le precedía y fue a dar en un dedo de su mano derecha. "No me ha impedido ir más rápido, pero me molestaba, porque freno con este dedo", comentó.

"Lo que noté fue muy, muy poco agarre. Creo que se debió a la carrera de Moto2, al caucho de Moto2. No vi que faltara ningún trozo de asfalto en la pista. Pero lo cierto es que un trozo de asfalto me golpeó en el dedo", explicaba Rins en declaraciones que recoge MotoGP.

Aunque no ha trascendido lesión alguna, en un primer momento el piloto de Yamaha temió haberse podido romper algo.