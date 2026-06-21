Magistral victoria de Ivan Ortolà sobre David Alonso con 'long lap' incluida

Espectacular victoria de Iván Ortolà en Moto2 para dar un doblete al MSi Racing Team en Brno, tras la victoria del equipo con Hakim Danish en Moto3. El valenciano se impuso a David Alonso, quien dominó desde el principio, en los últimos compases de la carrera. El piloto local Filip Salac completó el podio.

Partía desde la 'pole' por primera vez en la categoría intermedia David Alonso. Y tras la salida, mantenía la posición de privilegio. 18 vueltas por delante. Arrancó my bien Iván Ortolà, quien se ponía segundo tras salir quinto a sabiendas de que debía cumplir una 'long lap' que arrastraba tras provocar una caída de Dani Muñoz dos semanas atrás, en Balaton Park (Hungría).

Repetía patrón Izan Guevara, segundo del mundial, quien ganaba dos plazas para ser cuarto tras Daniel Holgado. Por su parte, Filip Salac, el héroe local, caía de la segunda a la séptima plaza tras las primeras curvas. Pero con el paso de los giros, el checo recuperaba las sensaciones en casa.

En el cuarto giro, un Ortolà con un ritmo impecable completaba su sanción pendiente de una forma brillante, perdiendo el mínimo tiempo posible. Había impuesto la distancia necesaria previamente para salir justo por delante de Guevara, quien rodaba tercero después de que Holgado perdiese dos plazas. Casi se tocaron. Pero aguantó el valenciano sobre el mallorquín.

Por su parte, Manu González, líder del campeonato, había clasificado en cuarta plaza para la carrera, pero partía desde la 13ª posición tras ser sancionado por conducción irresponsable al considerar los comisarios que rodaba muy lento en pista durante la clasificaicón. Pese a todo, tras seis giros ya era sexto.

En el octavo giro, Aron Canet se iva al suelo en la curva 9. Se le está haciendo cuesta arriba ya la temporada al valenciano sobre la Boscoscuro. Mientras, por delante, Ortolà le pisaba ya los talones a Alonso. Ambos estaban separados por una décima mientras Guevara intentaba frenar el ritmo endiablado con el que venían por detrás Salac y Senna Agius. Pero no pudo... y se vio superado.

El ídolo local rodaba en posición de podio, tratando de dar una alegría al público. Y llegaba hasta los dos primeros. Hubo un primer ataque de Iván Ortolà en la curva 1... pero se defendía Alonso. El nerviosismo estallaba en el box de Jorge Martínez 'Aspar' al ver al piloto valenciano tan fuerte.

La pelea por el mundial estaba en el segundo grupo, con Agius y los dos primeros clasificados, González y Guevara. Los tres batallaban por la cuarta plazas, a sabiendas de que rascar contra más puntos mejor es indispensable. Se enzarzaban el madrileño y el mallorquín en una batalla que se tradujo en un toque sin consecuencias.

A falta de dos giros, parcía que Salac se desinflaba. La batalla por la victoria iba a ser cosa de dos. Y así fue. Tras un susto, el valenciano parecía que renunciaba a la victoria... pero se reponía y adelantaba al dorsal '80' por el interior de la última curva del trazado checo, para llevarse su primera victoria en Moto2. Salac no pudo llegar y fue tercero.

Finalmente, 'ManuGasss', que sufrió mucho con los neumáticos, vio caer la bandera a cuadros en quinta plaza, superando a Guevera y sumando un punto más que el mallorquín.