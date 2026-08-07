Luz verde a KTM: ya tiene permiso para abrir sus motores defectuosos

La RC16 se ha convertido en los últimos meses en una de las motos menos fiables de la parrilla. A lo largo del primer tramo de la temporada, han sido varias las veces que la moto de Pedro Acosta ha sufrido problemas en su motor y ha terminado parada en pista. Es por eso que desde KTM solicitaron al resto de fabricantes poder abrir sus motores precintados para tratar de solucionar el problema. Y en pleno Gran Premio de Gran Bretaña ha llegado el veredicto final.

Cabe recordar que la seguridad se ha visto comprometida en más de una ocasión, siendo momento clave el accidente de Álex Márquez en el Circuit de Barcelona-Catalunya, a mediados del pasado mes de mayo. El catalán se encontraba preparando el adelantamiento a Acosta en la curva 10, para arrebararle el liderato, cuando la KTM se quedó parada y Álex, en un intento de esquivarle, terminó involucrado en un aparatoso accidente que terminó en bandera roja y una lesión de clavícula derecha y vértebra C7.

Tras varios fallos, la fábrica de Mattighofen solicitó al resto de fabricantes de manera formal, a través de la MSMA y la IRTA, poder desprecintar sus motores (sellados antes del inicio de curso) para poder sustituir la pieza causante de los fallos, pero nadie parecía apoyar la decisión nada más que Aprilia.

No obstante, la vuelta a la comeptición tras el parón veraniego ha traído el 'sí' del resto de constructores, puesto que consideran que la seguridad de los pilotos puede estar comprometida.

Se abrirán y volverán a sellarse

"Confirmamos que hemos recibido la aprobación necesaria para proceder con las medidas correctivas relacionadas con el asunto técnico que hemos estado gestionando. Nuestro objetivo es implementar estas medidas lo antes posible. En el caso de Silverstone, continuaremos con las soluciones provisionales actualmente en vigor", dijo KTM en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

De esta manera, para este fin de semana la fábrica continuará limitando los motores para no registrar nuevos fallos. Se espera que durante el GP de Aragón, a finales de mes, se lleve a cabo la apertura de motores. Los mecánicos lo harán bajo al supervisión de un técnico de IRTA, que será el que verifique qué pieza se cambia para proceder a sellar el motor de nuevo.