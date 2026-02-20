Luz verde para Jorge Martín: recibe el 'OK' médico para su regreso en Buriram

Ya es oficial. Jorge Martín volverá a pista este fin de semana para disputar los últimos test oficiales de la pretemporada 2026 de MotoGP. Aprilia ya anunció tras el primer test en Sepang que el piloto de San Sebastián de los Reyes tenía previsto regresar para las pruebas de Buriram (Tailandia), pero faltaba el 'fit' de los médicos del campeonato. Que ha llegado 24 horas antes de salir a pista.

El campeón del mundo de 2024 se perdió los primeros ensayos del curso, que tuvieron lugar hace un par de semanas en Malasia, tras seguir arrastrando molestias como consecuencia de sus últimas intervenciones en el escafoides izquierdo y otra en la clavícula derecha para reparar todas las dolencias sufridas durante la temporada pasada. 2025 fue un año especialmente duro para el madrileño, que no pudo lucir el número 1 como le hubiese gustado tras comenzar a encadenar lesiones.

La gran incógnita tras los primeros ensayos era si 'Martinator' llegaría a tiempo para los últimos test antes del inicio de la competición, programada para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo, cuando se celebrará el Gran Premio de Tailandia. Aprilia confirmó que las últimas revisiones médicas de 'Martinator' habían sido positivas y que viajaría a Buriram para acompañar a Marco Bezzecchi en el otro lado del box. "Martín aún deberá ser evaluado por el Equipo Médico del Campeonato Mundial de Gran Premio de la FIM para recibir la autorización oficial para participar en la prueba", decían entonces.

Y así fue. Ángel Charte y su equipo dieron el 'OK' al regreso del '89' a las pistas. "Estimados medios de comunicación: Jorge Martín se ha sometido hoy a un reconocimiento médico por parte del equipo médico del Campeonato del Mundo de Motociclismo de la FIM y ha sido declarado 'apto' para competir", dijo la fábrica de Noale a través de un comunicado.

Regreso tras un curso difícil

Se confirma de esta forma su presencia para probarse encima de la RS-GP26 por primera vez desde los test de Valencia. En aquel ensayo sí estuvo presente el madrileño, aunque aún tocado de la última lesión que sufrió en el hombro derecho tras el GP de Japón del pasado mes de septiembre. Tendrá mucho trabajo por delante el madrileño, que se enfrenta a su segundo curso con una Aprilia aún bastante desconocida para él, puesto que las lesiones le impidieron el pasado curso sumar muchos kilómetros.