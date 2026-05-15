Luis Enrique y MotoGP se unen por una buena causa: El caso solidario de Alex Escrig

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP ha echado a rodar y para esta cita son muchos los pilotos españoles que lucen cascos especiales a modo celebración de uno de los cuatro grandes premios de casa. Uno de ellos, Álex Escrig (Valencia, 2004) ha querido sumarse a una bonita causa que ha sido aplaudida por muchos aficionados.

Escrig es uno de los talentos españoles en Moto2, en las filas del equipo Klint Forward. Pero además, es también un fan incondicional del fútbol de Luis Enrique. Y de ahí surgió su idea de contactar con la Fundación Xana, impulsada por el técnico del PSG y su esposa Elena Cullell, después de perder a su hija menor por cáncer, para apoyar a las familias con niños que sufren enfermedades oncológicas.

En los días previos al Gran Premio, algunos niños de la Fundación crearon sus diseños para que Escrig los luciese en su casco y también en su dorsal durante el fin de semana en el Circuit de Barcelona. Después, el casco será subastado y todos los beneficios se destinarán a la Fundación.

“Este fin de semana es realmente especial para mí porque colaboramos con la Fundación Xana, una organización que considero increíble en todos los sentidos. Competir en este Gran Premio sabiendo que puedo apoyar a una fundación que ayuda a niños enfermos y a sus familias le da aún más sentido a lo que hacemos en la pista", explica el piloto valenciano.

"Decidí comprometerme con esta iniciativa porque creo que la Fundación Xana es un referente extraordinario, no solo desde una perspectiva humana, sino también por los valores que inculca. Me enorgullece llevar a esta fundación con nosotros durante el fin de semana de la carrera y espero que esta colaboración pueda dar aún más visibilidad a su causa. Sería maravilloso ver a tanta gente unirse a este proyecto y ayudar a estos niños, tal como nosotros intentamos hacerlo”, añade Escrig.