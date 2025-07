Luca Marini vuelve al Mundial tras su grave accidente en Suzuka

El italiano Luca Marini, piloto de Honda en MotoGP, regresa a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Alemania, ya recuperado de la grave caída que sufrió en unos entrenamientos para la prueba de resistencia de las '8 Horas de Suzuka', en mayo, después de probarse hace unos días en el circuito checo de Brno.

"Estoy muy contento de volver, de poder subirme de nuevo a la moto, de ver a todo el equipo y de seguir trabajando en este proyecto", ha señalado el hermano de Valentino Rossi, después del susto mayúsculo que protagonizó en Suzuka, "el peor accidente de mi vida", que le llevó a la UCI con múltiples lesiones: luxación de cadera izquierda, daño en los ligamentos de la rodilla izquierda, fracturas en el esternón y la clavícula izquierda, y un neumotórax derecho.

"El test que hicimos en Brno la semana pasada fue bueno y pude comprender bien mi estado físico. Es cierto que no estoy en mi mejor momento, pero la manera de seguir mejorando es rodar", ha explicado Marini antes de viajar al circuito de Sachsenring.

"Sería fantástico volver a luchar donde estábamos, pero este fin de semana se trata principalmente de recuperar el ritmo para terminar bien la temporada", reconoce el italiano.

Por su parte, su compañero Joan Mir también está listo para volver a la pista tras su caída en Assen, a finales de junio. "Me he recuperado por completo y he pasado la semana entrenando en el gimnasio, en bicicleta y en la moto de motocross. Dejamos atrás la caída y nos centramos en los fines de semana en Alemania y Brno", apunta el balear.

"Alemania es un circuito muy diferente a los dos últimos, Mugello y Assen, pues pasamos de focalizar en la alta velocidad para centrarnos en el pilotaje técnico y el agarre lateral del neumático", señala Mir, confiando en "volver a luchar por el top 10 en cada sesión" y en seguir avanzando con la Honda.