Luca Marini sale de la UCI y Honda no le remplazará

Las últimas jornadas no están siendo nada fáciles para Luca Marini. El italiano, que actualmente compite en las filas del Honda HRC Castrol, sufrió un grave accidente durante los test de las 8 Horas de Suzuka. El piloto permanece ingresado en Japón desde la pasada semana, monento en el que sucedieron los hechos. Tal y como informó por aquel entonces la marca nipona, sufrió una luxación de cadera izquierda, daño en los ligamentos de la rodilla izquierda, fracturas en el esternón y la clavícula izquierda, y un neumotórax derecho. Una lesión que recordó a muchos a la del vigente Campeón, Jorge Martín.

Tras el accidente, el dorsal número 10 fue trasladado de urgencia a un hospital local para ser estabilizado."Marini permanecerá bajo observación en Japón hasta que se le considere apto para viajar. Honda HRC y el equipo Honda HRC Castrol apoyarán plenamente a Marini en su recuperación", finalizaba la nota del equipo del piloto italiano.

Se desconoce cuándo regresará a las pistas, y una de las grandes incógnitas es quién será el encargado de sustituir al italiano y se sumará a las filas del equipo japonés durante los próximos Grandes Premios. Actualmente, la marca cuenta con tres pilotos de pruebas y que podrían llevar a cabo esta función: Aleix Espargaró y Takaaki Nakagami, quienes están aportando su granito de arena en el desarrollo de la fábrica del Ala Dorada tras su retirada el pasado curso, y Stefan Bradl, quien ya suma su octava temporada como piloto probador.

Ni Aleix, ni Nakagami... y mucho menos Bradl

Sin embargo, tal y como apunta este lunes Motorsport.com, Honda habría decidido no convocar a ninguno de sus pilotos de pruebas para este fin de semana, que se disputa el Gran Premio de Aragón. Joan Mir, según la lista oficial pilotos inscritos, será el único piloto en el equipo oficial. Johann Zarco y Somkiat Chantra, como de costumbre, le acompañarán en el satélite, el Honda LCR.

Tal y como recoge el medio antes citado, la marca tendría hasta el próximo miércoles para anunciar un sustituto, pero todo apunta que no lo va a hacer. Cabe recordar que el reglamento no obliga a los equipos a inscribir a un piloto en la siguiente carrera, siempre y cuando no hayan pasado más de nueve días desde la lesión. No es el caso del piloto italiano.

Luca "mejora rápidamente"

En cuanto al estado de salud de Marini, su padre ha confirmado en una entrevista con el diario Il Resto del Carlino que su hijo ya ha salido de la UCI. “Hablamos por teléfono y lo noté bien, aunque su voz todavía estaba cansada. Lo importante es que su estado clínico mejora rápidamente y ha salido de cuidados intensivos”, explicó. Por otro lado, añadió que “en diez días, o incluso antes, podría regresar a Italia. Por supuesto, Honda lo está siguiendo paso a paso”.

El hombre también habló sobre las lesiones. “Otra cosa positiva es que la tomografía computarizada descartó problemas en los ligamentos de la rodilla. Así que no es necesaria una operación; con un período de fisioterapia podrá volver a ponerse en pie”, expresó, dejando más tranquilos a todos los seguidores del italiano.