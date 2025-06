Luca Marini reaparece en Mugello tras su dura lesión: "Tendremos un test en Brno"

El inicio de la temporada 2025 ha sido especialmente duro para algunos pilotos de la parrilla de MotoGP. Son varios los que han sufrido lesiones graves, entre ellos, Miguel Oliveira (Pramac Racing) o Jorge Martín (Aprilia Racing), flamante Campeón del Mundo, o el italiano Luca Marini. El hermano menor de Valentino Rossi, leyenda de MotoGP, reapareció de visita este viernes en el circuito de Mugello tras el accidente que sufrió durante los test de las 8 Horas de Suzuka, y que lo mantiene alejado de las pistas por un tiempo aún indefinido. Aunque sí se ha atrevido a adelantar una fecha.

Tal y como informó Honda tras el accidente, el dorsal número 10 sufrió una luxación de cadera izquierda, daño en los ligamentos de la rodilla izquierda, fracturas en el esternón y la clavícula izquierda, y un neumotórax derecho. El duro golpe lo obligó a estar imgresado en la UCI en un hospital de Japón durante varias jornadas. Una lesión que recordó a muchos a la del Nº1 del mundo, que aún sigue de baja y que se espera que pueda volver de cara al GP de Alemania o al de la República Checa.

Brno y un posible test antes de Sachsenring

En el caso de Marini, confirmó a los medios este viernes que espera poder hacer un test en Brno después del Gran Premio de Países Bajos del próximo fin de semana (27 al 29 de junio). Lo hará pensando en un posible regreso en el trazado alemán de Sachsenring (11 al 13 de julio).

La caída fue dura. "Fue un gran golpe, pero al final he tenido buena suerte. Todo podría haber sido mucho peor", dijo a DAZN. "Ahora estoy recuperándome, faltan aún dos semanas, creo, para sentirme en una condición buena para volver a pilotar una MotoGP. Tendremos un test en Brno después de Assen, que puede ser un buen momento para volver a probar la moto. En un test sin prisa, y a ver cómo estoy", expresó.

Sobre su actual estado, asegura que "aunque ya no tenga dolor en ninguna parte, no estoy en forma para pilotar una MotoGP". " La fractura que tengo en el esternón es lo que me molesta más para hacer cualquier cosa. Los pulmones no están al 100 por 100, pero estoy recuperando muy bien. Y por lo demás, es todo un poco de fastidio general, en el hombro, en la clavícula. Seguramente, dentro de diez días estará mucho mejor todo", sentenció.

Momento clave para Honda

Pese a no poder competir, Luca ha querido prestar su apoyo a la marca. Será uno de los pilotos probadores de la fábrica nipona, Takaaki Nakagami, quien pilote su RC213V. "Estábamos subiendo muchísimo en cuanto a resultados, y estamos muy cerca de poder hacer Top 8 en cada carrera. Es un momento clave ahora. Estoy aquí también para dar apoyo, para mirar la pista, para ver cómo se comporta nuestra moto, dar información y trabajar", sentenció.