Lorenzo vuelve al 'paddock' como 'coach' de Viñales

Era un secreto a voces. Y solo faltaba que alguna de las dos partes se pronunciara al respecto. Jorge Lorenzo vuelve a las pistas, pero nada tiene que ver con su faceta como piloto de carreras, que ya abandonó en 2019. Ni tampoco con la de comentarisa de DAZN. El piloto mallorquín unirá fuerzas con Maverick Viñales, quien le sustituyó en Yamaha en 2017, y le ayudará como 'coach' y asistente en pista.

Las primeras informaciones comenzaron a circular durante la gira asiática, pero el Gran Premi de la Comunitat Valenciana terminó por desatar todos los rumores. El mítico dorsal '99', cinco veces campeón mundial, fue visto en el 'paddock' del trazado valenciano. Las alarmas terminaron de saltar en el momento en el que se quedó a los test del martes, siguiendo toda la acción en pista desde el pit lane. “Es una posibilidad, tenemos que ultimar los detalles”, reconocía el mallorquín a DAZN.

Por su parte, el piloto de Roses aseguraba que está valorando qué puede ser lo mejor para su trayectoria como piloto. "Necesito encontrar lo mejor para mí mismo. Sabemos que Jorge Lorenzo es un especialista en la técnica del pilotaje y yo siempre estoy intentando ver si puedo desarrollar mis habilidades. Estoy hablando con él para ver si podemos colaborar para trabajar en detalles, la técnica y la estructura del fin de semana", contaba 'Mack' al canal oficial de MotoGP.

"En mucho. Un piloto del nivel de Jorge te puede echar una mano en todo. Al final tiene mucha experiencia, ha ganado Mundiales y es muy técnico, un aspecto, este último, que me interesa mucho. Con él podría crecer. En el MotoGP actual, en una décima, que es nada, puedes pasar del quinto puesto a la victoria", continuaba diciendo el piloto de Roses tras los test del martes.

"Quiero mejorar el estilo de pilotaje"

"Quiero intentar mejorar la frenada y el estilo de pilotaje. Para 2026 mi objetivo es perfeccionarme al máximo, desde el punto de vista técnico sobre la moto, además del físico", terminaba diciendo.

La realidad es que 2025 ha sido un año difícil para Viñales. A finales del pasado curso, dejó Aprilia para unirse al proyecto de KTM desde el equipo satélite de Hervé Poncharal, el Tech3. El inicio de curso fue complicado, por el cambio de marca.

Pero poco a poco, fue encontrando las sensaciones. En Italia, logró su mejor posición de la temporada con una cuarta plaza, y cuando se encontraba progresando, sufrió una lesión en el hombro izquierdo durante la Q2 del GP de Alemania. Reapareció en el GP de Catalunya, pero decidió parar de nuevo desde Japón hasta Portugal para recuperarse de las molestias. El objetivo ahora es claro: centrarse en su recuperación para llegar de la mejor forma posible al próximo curso.