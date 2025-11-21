Lorenzo y Viñales confirman su vinculación para 2026

Era un secreto a voces y solo faltaba una confirmación oficial. Jorge Lorenzo vuelve a las pistas, pero nada tiene que ver con su faceta como piloto de carreras de MotoGP, que ya abandonó en 2019. Ni tampoco con la de comentarisa de DAZN. El piloto mallorquín unirá fuerzas con Maverick Viñales, quien le sustituyó en Yamaha en 2017, y le ayudará como 'coach' y asistente en pista.

La noticia se ha hecho oficial después de varias semanas de rumores que se intensificaron tras el Gran Premio de Valencia con la visita de Jorge Lorenzo, que se quedó también a los test del martes en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Apenas unos días después, Viñales y Lorenzo han confirmado su nueva vinculación a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Maverick Viñales trae a Jorge Lorenzo a bordo como su entrenador de rendimiento. Maverick Viñales abre un nuevo capítulo en su proyecto deportivo con la incorporación de Jorge Lorenzo como su entrenador de rendimiento. El objetivo de esta colaboración es claro: Luchar por el Campeonato Mundial de MotoGP", afirma el comunicado.

En post de ese objetivo, Lorenzo trabajará con el actual piloto del KTM Tech 3 en tres áreas clave: Preparación física y atlética, con un fuerte enfoque en rutinas, entrenamiento y recuperación adaptada a las demandas actuales de MotoGP; entrenamiento estratégico, dirigido a la presión y el manejo de riesgos, la consistencia de las carreras y la toma de decisiones durante momentos críticos; y desarrollo técnico-deportivo, reforzando el análisis y la planificación de fin de semana de carreras.

"La colaboración contará con el apoyo de un equipo coordinado por Lorenzo y plenamente alineado con el proyecto de Viñales, con el objetivo compartido de lograr un progreso sólido y sostenible a medio y largo plazo", continúa la nota.

"Traer a Jorge a este viaje es una gran oportunidad para aprender y mejorar en todos los aspectos. Su experiencia y su perspectiva exterior nos ayudarán a dar pasos seguros hacia adelante. Estoy empezando esta nueva etapa con gran motivación y emoción", afirmó Viñales en declaraciones recogidas en el propio comunicado.

Por su parte, el expiloto, cinco veces campeón del mundo, comentó que "Maverick siempre ha tenido talento natural y gran velocidad. Mi papel es acompañarlo, compartir mi experiencia y conocimientos, y ayudarlo a alcanzar su mejor versión. Creo firmemente que si mejoramos en cada una de las áreas clave, el éxito será inevitable".

Curso complicado

El piloto de Roses cerró el pasado fin de semana un 2025 complicado. A finales del pasado curso, dejó Aprilia para unirse al proyecto de KTM desde el equipo satélite de Hervé Poncharal, el Tech3. Tras un inicio complicado por el cambio de marca fue aclimatándose carrera a carrera tras alcanzar su mejor posición, un cuarto en Italia. Poco después llegó la caída en Alemania que le ha provocado problemas en el hombro, manteniéndolo fuera del campeonato durante nueve carreras (volvió en Catalunya para probarse, pero decidió seguir trabajando en su recuperación).

Finalmente regresó para el Gran Premio de Valencia, el último de la temporada, pero abandonó el domingo antes de poder acabar la carrera. También estuvo en los test del martes en Cheste, última jornada de trabajo del curso 2025.