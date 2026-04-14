Lorenzo alerta: "Márquez podría no alcanzar a Agostini por su lesión"

Marc Márquez ha empezado la temporada a medio gas y ha reconocido que no está totalmente recuperado de la lesión en su hombro derecho, tras pasar por el quirófano en invierno. Ducati tampoco mantiene su hegemonía y Aprilia ha tomado el relevo, con Marco Bezzecchi y Jorge Martín en las dos primeras plazas del Mundial después de tres grandes premios. Una situación inesperada que para Jorge Lorenzo va más allá.

El pentacampeón mallorquín considera que Márquez aún está a tiempo de reaccionar y revalidar su corona, pero a la vez cree tiene problemas serios a nivel físico y da la voz de alerta, al entender que si no se solucionan a corto o medio plazo incluso podrían empujarle a la retirada.

“Marc sigue teniendo unas cualidades inmensas y sigue siendo uno de los principales candidatos al título este año junto con Bezzecchi. Acosta puede entrar, pero a Bagnaia no le veo tranquilo; le falta confianza”, analiza Lorenzo en declaraciones al portal italiano GpOne.

Sin embargo, cuando le preguntan por la posibilidad de que Marc Márquez acabe superando el récord de GiacomoAgostini, quince veces campeón del mundo, el balear no lo tiene tan claro: “Con la edad y la lesión, seguramente Marc perderá algo físicamente. Sin eso, podría aspirar a los récords de Agostini. El problema es el hombro. Se ve en las curvas a la izquierda, está limitado y esto podría acortar su carrera", advierte.