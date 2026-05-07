Lorenzo advierte sobre el problema de Márquez: "No tiene fuerza para ir al límite con la moto"

Pocos como Jorge Lorenzo para analizar las dificultades que está viviendo Marc Márquez en este inicio de temporada. El balear, pentacampeón del mundo y en su día compañero del piloto de Cervera en el box del Repsol Honda, se ha reciclado como analista estrella de MotoGP en DAZN y en su propio podcast Dura La Vita.

En este último programa, justo antes de dos grandes premios cruciales para Márquez y Ducati en Francia, esta semana y Catalunya, la próxima, Lorenzo se ha referido a la actualidad del Mundial y a las limitaciones físicas de Marc Márquez, que están lastrando su defensa del título.

Lorenzo tiene claro su candidato a la corona en 2026: “Aunque solo llevamos cuatro grandes premios, el gran favorito es Marco Bezzecchi. Solo él puede perder el título”, afirma. “Si Ducati ha mejorado una décima, Aprilia ha mejorado tres y Ducati, nada. Lo veo en las curvas, en las rectas, la moto da miedo, se pega al suelo y gira como una minimoto, mientras que la Ducati se siente como un tractor”, argumenta.

“Aprilia dominará en el 80 o 90% de los circuitos porque ha mejorado la moto en 2 décimas con respecto al año pasado. Sepang y Jerez son dos de los circuitos favoritos de Alex Márquez y allí Ducati fue superior o estuvo al mismo nivel que Aprilia. Justo lo contrario de lo que sucedió en las carreras anteriores y posteriores", destaca.

Respecto al rendimiento de Marc Márquez, Lorenzo apunta a su condición física. Cree que tras su lesión en el hombro derecho el año pasado en Indonesia, que le llevó al quirófano en invierno, el '93' no puede conducir como acostumbra: “Debido a ese brazo, no tiene la fuerza física para llevar la moto al límite al frenar y entrar en las curvas como antes. No quiere hablar de ello”, advierte Lorenzo, en la línea de la teoría que expresaba hace unos días otro ex piloto y analista, Tom Luthi, que señaló que "Marc no cuenta toda la verdad sobre su estado físico".

Lorenzo insiste en su teoría: "Técnicamente Marc sigue siendo superior, incluso en esas condiciones, pero ya no puede exprimir la moto al máximo como antes”.