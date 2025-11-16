Lola Lolita, pareja de Alonso López: "Me pongo tan nerviosa que me entran arcadas"

Lola Lolita se dejó ver en el Gran Premio de Valencia para apoyar a su pareja, el piloto de Moto2 Alonso López, en uno de los momentos más emocionantes de su temporada. Su presencia no pasó desapercibida: la creadora de contenido vivió la carrera de forma presencial, entre sonido de motores y mucha emoción en la pista.

La relación entre Lola y Alonso ha sido una de las más comentadas en los últimos meses. Aunque hace poco tiempo confirmaron su romance tras varios rumores, ahora ella ha dado el paso de acudir a uno de los eventos más importantes del motociclismo para estar junto a él. Su relación se ha ido consolidando tanto en lo personal como en lo profesional.

Los nervios de la pareja de Alonso

Durante una pausa en el GP, el periodista Gonzalo de Martorell se acercó a Lola y le preguntó: "¿Cómo vives desde el otro lado de la valla una carrera?" La influencer no se cortó y respondió con su característico humor: "La verdad es que con bastante nervios, no estoy acostumbrada a este mundo y cuando me pongo nerviosa me dan arcadas. Si me véis por las esquinas con alguna arcada es que estoy nerviosa", confesó entre risas.

Pero no todo es dramatismo: también hay ternura. Lola aseguró que, antes de cada carrera, se lo repite: "Le digo que le quiero y que le vaya genial". Un gesto sencillo, pero muy significativo para alguien que vive las carreras con tan intensidad.

Su visita al circuito fue también una oportunidad para mostrar su apoyo de forma pública, dejando claro que su papel no es solo el de espectadora: quiere estar ahí, al lado de Alonso, celebrando sus victorias y dándole ánimos cuando las cosas se complican.

Además, Lola ha hablado recientemente de su futuro con Alonso. En sus redes confesó que se ve formando una familia joven, un deseo compartido por ambos, lo que da una dimensión más seria y comprometida a su relación.

La influencer alicantina ha mostrado mucho interés por el deporte de motor, incluso compartiendo en Instagram lo emocionada que está por conocer más de este mundo que, hasta ahora, le resultaba muy ajeno.