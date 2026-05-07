La lluvia amenaza con convertir la carrera de MotoGP en Le Mans en un nuevo caos

La quinta cita del mundial de motociclismo ya está aquí. MotoGP aterriza este fin de semana en Le Mans (Francia), uno de los trazados con más historia del calendario. Marco Bezzecchi aterriza como líder del campeonato, en un momento especialmente bueno para Aprilia. Pero hay otros nombres que pueden aspirar a la victoria, como es el caso de Àlex Márquez, quien aterriza como vencedor de la última cita, y su hermano Marc. El vigente campeón no ha iniciado la temporada de la mejor manera... pero cuenta con vaios factores a su favor, como la climatología.

Es ya habitual visitar la pista francesa, de 4185 metros, y toparse con temperaturas bajas y, sobre todo, con lluvia. Sin ir más lejos, el pasado curso Johann Zarco obró el milagro de convertirse en el primer francés en ganar en Le Mans 71 años después de Pierre Monneret.

Lo hizo en una caótica y alocada carrera 'flag-to-flag', tras optar por salir desde un inicio con neumáticos de agua y fue el único que no pasó por boxes para cambiar de opción. Supo leer como nadie aquella situación. También lo hizo Marc Márquez, quien dentro del caos logró ser segundo tras el dorsal '5'.

Pues bien, no se espera que las condiciones sean muy distintas para el próximo fin de semana. Las previsiones apuntan a mínimas de 7 grados el viernes y máximas de 20, en el que se espera el mejor día a nivel meteorológico. A partir del sábado, la cosa se complica, con riesgo importante de lluvia para la 'pole' y la carrera al Sprint. Pinta igual de complicado para la jornada de carreras. Exactamente del 55% y 85%, respectivamente. Al menos, a la hora de escribir estas líneas.

El genio Márquez

Pero la realidad es que si hay un piloto capaz de sacarle jugo a las situaciones complejas, ese es el '93'. Sin ir más lejos, un ejemplo de ello fue la última carrera al Sprint que se disputó en el Circuito de Jerez-Angel Nieto. La lluvia empezaba a amenzar y decidió optar por quedarse en pista, pero el destino quiso que se fuese al suelo en el momento y el lugar idóneo. Se cayó en la última curva, la más cercana al 'pit-lane' justo en el momento en que gran parte de la parrilla entraba a cambiar de moto.

Y así fue como se montó de nuevo sobre la Desmosedici GP26 y salió a pista de nuevo, logrando imponerse y conseguir la decimoséptima victoria al Sprint, igualando la cifra récord de Jorge Martín.

Por otro lado, Márquez cuenta con otros datos a su favor. Cinco de las siete últimas carreras disputadas en el icónico trazado han terminado con victoria de Ducati. Además, cabe destacar que el nueve veces campeón del mundo fue el último piloto en conseguir dos victorias consecutivas en el trazado francés, en 2018 y 2019. Desde entonces, cinco pilotos distintos de Ducati han conseguido subirse a lo más alto del cajón: Danilo Petrucci (2020), Jack Miller (2021), Enea Bastianini (2022), Marco Bezzecchi (2023) y Jorge Martín (2024). Territorio Ducati en un gran momento para Aprilia.