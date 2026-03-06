¡Lío en Moto2 tras el GP de Tailandia! La FIM admite un error y reduce la puntuación de la carrera

Cinco días después de la primera cita del calendario 2026 de MotoGP ha saltado una noticia que no ha dejado indiferente a nadie. La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha compartido un comunicado en el que notifica un error en la puntuación final de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Tailandia, disputado un curso más en el Circuito Internacional de Chang (Buriram). Y es que, según se detalla en dicho escrito, un error en el cálculo de vueltas completadas habría provocado dicha confusión.

La carrera del pasado domingo fue de lo más accidentada, provocando hasta dos banderas rojas que hicieron retomar dos veces la salida inicial. El primer accidente fue durante el tercer giro y tuvo que ver con David Alonso, que tocó la rueda trasera del australiano Senna Agius y se fue al suelo, con tan mala suerte que fue arrollado por Filip Salac, que venía detrás. Sin más consecuencias que el susto inicial, la carrera volvió a retomarse.

El podio de Moto2 en Tailandia con 'ManuGasss', Izan Guevara y Dani Holgado / AFP7

Pero volvió a interrumpirse por un accidente en el primer giro, en el que se vieron involucrados Sergio García Dols y Luca Lunetta. Al no haberse completado los tres giros iniciales, la carrera debía volver a comenzar. Finalmente se llevó la victoria Manuel González, y le acompañaron en el podio Izan Guevara y Dani Holgado, y mientras todos los pilotos pensaron que habían sumado la puntuación normal, este viernes se ha sabido que no es así.

El reglamento de MotoGP marca que, para el reparto de puntos total, hay que completar el 50% de la distancia prevista en la carrera en cuestión. Algo que no sucedió en el caso de Tailandia, ya que la carrera inicial estaba estipulada en 22 vueltas, pero debido a los incidentes se acabaron completando solo diez vueltas: tres de la salida original y otras siete tras la segunda bandera roja.

Al parecer, el cálculo inicial estuvo mal hecho, puesto que se contabilizó la primera vuelta tras la primera bandera roja, que debería haber sido nula. Entonces se contabilizaron un total de 11 de las 22 vueltas, justo el 50% de la distancia original, pero lejos de la realidad la revisión ha revelado que en realidad fueron 10, por lo que la puntuación de los pilotos en el pasado GP se reduce a la mitad.

El comunicado de la FIM

Según apunta 'Motorsport', el cálculo se habría revisado tras el aviso de un periodista a la organización del mundial. Por su parte, la FIM también se ha explicado a través del comunicado."Tras revisar los resultados de la carrera de Moto2 en Tailandia, se identificó un error en la distancia total de la carrera", comienza diciendo el organismo internacional.

"Inicialmente, los resultados se emitieron con la puntuación total del campeonato. En circunstancias normales, el software de control de carrera emite un aviso indicando que no se ha completado el 50 % de la distancia original de la carrera para otorgar la mitad de los puntos. Debido a las múltiples salidas del Gran Premio de Tailandia, la vuelta completada en la segunda salida, que debería haber sido nula, se añadió incorrectamente a la distancia total de la carrera", detallan.

"De acuerdo con el reglamento deportivo, la distancia de carrera realmente completada requiere la mitad de los puntos. Por lo tanto, se ha corregido la asignación de puntos y se publicará la clasificación actualizada del campeonato", terminaban diciendo. Con esta nueva puntuación, Manuel González sigue liderando la tabla pero esta vez con 12,5 puntos, mientras que Guevara y Holgado tienen 10 y 8 puntos, respectivamente.