El líder del mundial, Manuel González, firma su primera pole del año

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), ha logrado su primera 'pole position' de la temporada y un nuevo récord absoluto al ser el más rápido en la clasificación oficial del Gran Premio de Italia de Moto2, en el circuito de Mugello.

González, que suma su novena 'pole position', paró el cronómetro en 1:48.474, un registro con el que batió en casi tres décimas de segundo el anterior récord, quien por la mañana había establecido su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), que acabó octavo la segunda clasificación, con un tiempo de 1:48.717.

El español Daniel Holgado (Kalex), con 1:49.383, fue el más rápido en la vuelta lanzada inicial de la primera clasificación, con un muy buen registro, que ya era el mejor a título personal, por delante del turco Deniz Öncü (Boscoscuro), el neerlandés Zonta van der Goorbergh (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex).

En ese orden concluyó el primer 'time attack' y sin cometer los errores que se produjeron en Moto3, prácticamente todos los pilotos regresaron a pista con casi cinco minutos por delante para intentar una nueva vuelta rápida con la que mejorar sus posiciones e intentar lograr el pase a la segunda clasificación.

El italiano Tony Arbolino (Kalex) fue el primero y el único en mejorar, para satisfacción de la 'parroquia' local, al ascender hasta el tercer puesto y echar de la segunda clasificación a su propio compañero de equipo, el belga Barry Baltus.

Para esa segunda clasificación lograron el pase Daniel Holgado -cuarto en la formación de salida-, Deniz Öncü, Tony Arbolino y Zonta Van den Goorbergh.

Ningún piloto quiso perder una milésima de segundo en la clasificación final, en la que la referencia más válida debía ser la de Izan Guevara, autor por la mañana de un nuevo récord absoluto de la categoría con 1:48.717, pero a las primeras de cambio no estuvo demasiado afortunado.

Su primer intento de vuelta rápida se vio neutralizado al mostrar los comisarios de pista bandera amarilla por la caída de Sergio García Dols (Kalex) entre las curvas dos y tres, lo que dio el mejor tiempo inicial a Alex Escrig (Forward), luego superado por el checo Filip Salac (Kalex), con 1:48.723, y el español Manuel González (Kalex), 1:49.061.

Mientras, en la curva catorce, se las vio y deseó el turco Deniz Öncü para salvar una caída e Izan Guevara, sabedor de que su siguiente vuelta tampoco era buena, decidió entrar en su taller a cambiar de neumáticos para no perder más tiempo y sin un registro de referencia en la tabla.

En su regreso a pista Izan Guevara tuvo un primer susto en la curva cuatro que no le hizo 'cortar' el acelerador, sabedor que se estaba jugando una buena posición para la formación de salida.

En otro punto el italiano Celestino Vietti tiraba con fuerza en busca de la 'pole position', perseguido como su sombra por Alex Escrig, pero el transalpino se fue por los suelos en la curva diez y dejó solo al español, que completó a vuelta con el segundo mejor tiempo, 1:48.841.

El líder del mundial, 'Manugas' González, volvió a dejar claro el porqué ocupa esa posición y, a pesar de tener algún que otro susto en su intento de vuelta rápida, logró completar el giro al trazado toscano con un tiempo de 1:48.474 que era récord absoluto de Moto2.

Ahora sí, nadie pudo batir el registro del líder del mundial, que se adjudicó la 'pole position' por delante de Filip Salac y Alex Escrig, con Daniel Holgado, Collin Veijer y Alonso López en la segunda línea, Senna Agius, Izan Guevara y David Alonso en la tercera, e Ivan Ortolá, Ayumu Sasaki y Tony Arbolino en la cuarta.