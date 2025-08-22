El líder Manuel González manda y sorprende Adrián Huertas

El líder del Mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex) mandó este viernes en la primera sesión libre del Gran Premio de Hungría de Moto2 que se disputa en el circuito de Balaton Park y en la que sorprendió el rendimiento del español Adrián Huertas (Kalex).

Las sorpresas de Balaton Park

González marcó un mejor tiempo de 1:41.363, seguido a 134 milésimas de segundo por un Huertas que consiguió su mejor resultado de entrenamientos. Una de las principales novedades de la categoría fue la presencia del español Sergio García Dols (Kalex), quien será piloto de la escudería de Gresini en 2026 junto al también español Alonso López, en sustitución del español Albert Arenas y del surafricano Darryn Binder.

García Dols disputará la carrera húngara en sustitución del lesionado piloto australiano Senna Agius en la escudería Dynavolt Intact GP y no comenzó con buen pie, pues se fue por los suelos casi al final de la sesión en la curva once.

Múltiples caídas

El checo Filip Salac (Boscoscuro) marcó la primera referencia, seguido a una décima de segundo por 'Manugas' González (Kalex), siendo ambos los protagonistas iniciales de la sesión de Moto2. El japonés Ayumu Sasaki (Kalex) fue la primera víctima de la sesión al irse por los suelos en la curva cinco al perder por completo la tracción en el neumático delantero de su moto. El piloto no sufrió daños pero la moto tuvo que ser retirada a mano por las asistencias del circuito.

Al percance de Sasaki le siguió el del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), quien cayó en la curva ocho, sin consecuencias físicas y muy pocos daños mecánicos. Con el paso de las vueltas todos los pilotos fueron afinando la trazada en un circuito desconocido para ellos y entonces apareció la figura del vencedor en Austria, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), quien rodó en 1:42.082 para encaramarse a la primera plaza por delante de Salac y González, que por entonces mantenían sus posiciones.

Hubo tiempo para las sorpresas pues Adrián Huertas (Kalex) aprovechó su oportunidad para ascender en la tabla de tiempos hasta la primera posición para rodar en 1:41.496, mientras en otra zona del circuito se iba por los suelos, en la curva trece, el británico Jake Dixon (Boscoscuro) y un poco después también el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), en su caso en la curva dos cuando era octavo.

González se impone en Hungría

Huertas no pudo defender la primera posición, que acabó en manos del líder del Mundial, González, con él segundo, por delante de Filip Salac, Diogo Moreira, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el británico Jake Dixon, el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro), Arón Canet (Kalex), David Alonso e Iván Ortolá (Boscoscuro), que coparon las diez primeras posiciones de la tanda.