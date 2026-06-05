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Moto2

El líder Manuel González domina con autoridad a pesar de una bandera roja

El españolz se impone en la primera tanda libre del GP de Hungría de Moto2 con un tiempo de 1:41.068

Manuel González, el más rápido en la sesión matinal del viernes

Manuel González, el más rápido en la sesión matinal del viernes / Alejandro Garcia / EFE

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EFE

Manuel 'Manugas' González (Kalex) ha dominado con autoridad la primera tanda libre de entrenamientos para el Gran Premio de Hungría de Moto2, disputada este viernes en el circuito de Balaton Park.

González marcó a las primeras de cambio, en su sexta vuelta, el mejor tiempo, que aguantó al frente de la tabla hasta el final de la sesión, cuando una bandera roja por la rotura del motor de su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, a menos de cuatro minutos, paró la tanda.

Pero en el regreso a pista y en apenas dos vueltas, volvió a bajar el mejor tiempo para dejarlo en 1:41.068.

No comenzó demasiado bien la sesión para Izan Guevara (Boscoscuro), quien ya en la vuelta de salida a pista se fue muy largo en la curva cinco y acabó rodando por los suelos, con problemas en el sistema de frenos que no pudieron solucionar sus mecánicos a lo largo de toda la tanda, pero que no le impidieron concluir en la décima posición, a poco más de cuatro décimas de segundo de González.

Otra de las noticias previas al inicio de la primera tanda libre de Moto2 ha sido la confirmación de la baja en el equipo Forward de Jorge Navarro, quien será sustituido por el también español Xavi Zurutuza en el equipo italiano hasta el final de la temporada.

Como también fue noticia la presencia del lesionado Ángel Piqueras (Kalex), que sufrió una fuerte y grave caída en la carrera estadounidense de Austin, que derivó en rotura de fémur izquierdo, fractura-luxación de tobillo y rotura de ligamentos de esa pierna, y que se lo tomó con mucha calma para probarse poco a poco.

Mientras, en cabeza de la tabla de tiempos ya estaba el líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), con un tiempo de 1:41.078 en su sexta vuelta, que era siete décimas de segundo más rápido que el registro de su inmediato perseguidor, el también español Daniel Holgado (Kalex).

Cuando todos los pilotos se estaban aplicando a fondo, a menos de cuatro minutos para el final de la sesión, se registró un incidente que provocó que Dirección de Carrera mostrase bandera roja al romper el motor de su Kalex en plena recta de meta el australiano Senna Agius, el compañero de Manuel González.

Esa rotura de motor en plena recta de meta, con una espectacular nube blanca por el aceite quemado, obligó a los comisarios de pista a trabajar a destajo para comprobar que no había más aceite en ningún punto del trazado que pudiese poner en peligro la seguridad de los motores.

Una vez reanudada la sesión y con poco más de tres minutos por delante, los pilotos apenas pudieron completar un par de giros sin que nadie lograse batir el registro de González, que acabó primero tras mejorar su marca personal al rodar en 1:41.068, por delante del hispano-colombiano David Alonso (Kalex), que terminó a poco más de una décima de segundo.

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Tras ellos, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el checo Filip Salac (Kalex) y el español Alonso López (Kalex) coparon las cinco primeras posiciones.

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