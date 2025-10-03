El líder Manu González marca la pauta en Indonesia

El líder del mundial de Moto2, el español Manuel González (Kalex), ha dominado con 'mano de hierro' la práctica oficial del Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika, con nuevo récord absoluto para la categoría.

González logró un registro récord de 1:32.996 con el que batía el anterior tiempo que en 2024 estableció como mejor marca el español Arón Canet (Kalex) en 1:33.077.

El británico Jake Dixon (Boscoscuro) fue la primera referencia de la práctica oficial de Moto2, rápidamente superado por el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), que paró el cronómetro en 1:33.892, pero por detrás de él fue el español Izan Guevara (Boscsocuro), quien marcó una nueva referencia, 1:33.667

Guevara salió dispuesto a aprovechar el tiempo al sufrir problemas con el motor de su moto en la tanda libre matinal, que le dejó prácticamente inédito, como también le sucedió, en estos primeros minutos de la práctica oficial, al italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el más rápido por la mañana, que se fue por los suelos en la curva dos.

Y eso que Celestino Vietti había marcado el mejor tiempo, superado en apenas una décima de segundo (0.107) instantes después por su compatriota Tony Arbolino (Boscoscuro), que rodó en 1:33.466.

ManuGas toma el mando

No tardó en 'saltar a la palestra' el líder del campeonato, Manuel González, que paró el cronómetro en 1:33.253, a escasamente 8 milésimas de segundo del registro más rápido de la mañana, protagonizado por Vietti.

El líder del campeonato mantuvo su línea ascendente y, a pesar de no cambiar de neumáticos, rebajó su mejor tiempo hasta el 1:33.161, y aún rodó un giro más en parciales de vuelta rápida para establecer un nuevo récord absoluto de la categoría con el primer 1:32 (1:32.996), rebajando el anterior récord de 1:33.077.

Con los 'deberes' hechos, ahora sí, 'Manugas' González decidió entrar en su taller para 'pulir' los últimos aspectos de puesta a punto.

A 255 milésimas de segundo se situó el también español Daniel Muñoz (Kalex), sustituto del lesionado piloto turco Deniz Öncü, que no termina de recuperarse de la lesión que sufrió en una pierna mientras se entrenaba en Turquía, con el colombiano de origen español David Alonso (Kalex) en el tercer puesto.

Canet a la Q1

Los minutos finales resultaron muy intensos y si bien nadie pudo batir el registro de González, por detrás de él hubo muchos cambios, el primero y el principal protagonizado por Arón Canet, quien se fue por los suelos en la curva dieciséis del trazado y con ello se 'condenó' a pasar por la primera clasificación al ser vigésimo.

Tras la estela de Manuel González acabaron Daniel Holgado, Daniel Muñoz, Tony Arbolino, Jake Dixon, Marcos Ramírez, Ayumu Sasaki, David Alonso, Diogo Moreira, Collin Veijer, Barry Baltus, Albert Arenas, Zonta Van den Goorbergh e Iván Ortolá, todos ellos metidos en la segunda clasificación.